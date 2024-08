- Bambino di sei anni annegato in un lago, gravemente ferito.

Un bambino di sei anni è annegato nel lago Eisolzrieder See vicino a Bergkirchen (distretto di Dachau) e ha riportato gravi ferite durante l'incidente. Il bambino è entrato in acqua senza supervisione martedì, secondo quanto riferito dalla polizia. Quando la sua famiglia si è accorta che era scomparso, ha iniziato a cercarlo. Un uomo di 42 anni ha trovato il bambino sott'acqua e lo ha portato a riva, iniziando la rianimazione cardiopolmonare. Il bambino è stato quindi trasportato in elicottero all'ospedale.

La famiglia del bambino proviene dall'Alta Baviera, dove spesso si recava ai laghi per attività estive. Nonostante l'incidente sia avvenuto vicino a Bergkirchen, hanno deciso di fare ritorno in Alta Baviera per stare vicino alla loro rete di supporto.

