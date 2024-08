- Bambino di due anni spara accidentalmente con un'arma da fuoco, ferendo gravemente la sorella di cinque anni; la madre rischia una lunga condanna a prigione.

Numerosi Minori negli Stati Uniti Ottengono Accidentalmente Armi da Fuoco Ogni Anno, Causando Morte o Lesioni a Sé Stessi o ad Altri. Una Madre del Kansas Ora Affronta una Condanna a Vita per Tale Incidente.

La Giuria Documenta la Condanna della Madre

La giuria ha stabilito che Mariann B. sarà idonea per la libertà condizionale solo dopo 25 anni, come riferito dal "Topeka Capital-Journal". A maggio, B., 24 anni, è stata condannata al tribunale distrettuale di Shawnee County a Topeka. La giuria, composta da quattro uomini e otto donne, ha concluso che B. era responsabile della morte della sua figlia di quattro anni come conseguenza del suo comportamento sconsiderato e azioni pericolose.

Come riferito dal procuratore Lauren Amrein, il colpo mortale è stato sparato intorno a mezzogiorno del 14 ottobre 2023, con la bambina a casa con la madre, il suo quasi treenne fratello e la sua sorellina di un anno.

Durante il processo, B. ha testimoniato di aver intenzione di portare i suoi figli a pranzo. Per assicurarsi di avere tutto il necessario nella borsa dei pannolini, ha rimosso una pistola carica da 9 mm che aveva nascosto nella borsa e l'ha posata su un divano accanto a lei. La figlia, affascinata, ha chiesto alla madre di scattare una foto di loro due sul suo telefono, distraendo così la sua attenzione.

Secondo il procuratore, il figlio ha poi preso la pistola semiautomatica e ha sparato alla sorella. La stazione locale WIBW riferisce che prima dell'arrivo della polizia, la madre ha spostato la pistola dal divano e l'ha messa in un cassetto in una stanza vicina. Durante una successiva perquisizione dell'appartamento, gli ufficiali hanno scoperto la pistola insieme a una busta di metanfetamina e strumenti da droga.

Le prove suggeriscono che la pistola è stata sul divano per almeno 12 minuti prima dello sparo fatale, secondo Amrein, che ha informato la giuria che nessuna persona prudente lascerebbe la pistola lì per un periodo così lungo in presenza di bambini piccoli.

Un Evento Tragico nel Kansas Tra i Tanti in tutto il Paese

La giuria ha impiegato circa 90 minuti a raggiungere una decisione a maggio, dichiarando Mariann B. colpevole di omicidio di primo grado commesso in un ambiente pericoloso e di abbandono di minori.

Secondo l'organizzazione non-profit Everytown For Gun Safety, ci sono stati almeno 162 sparatorie involontarie da parte di minori in tutto il paese quest'anno, con 56 morti e 108 feriti.

Il Dipartimento di Salute e Servizi Umani degli Stati Uniti attesta che centinaia di bambini hanno perso la vita a causa di giochi con armi da fuoco negli ultimi due decenni. La maggior parte di queste morti è avvenuta mentre si trovavano a casa o a casa di un amico - più del 50% nella loro propria casa.

Dopo l'incidente tragico, Mariann B. è stata condannata a scontare almeno 25 anni di carcere per l'omicidio della sua figlia di quattro anni.

