- Bambino cade da una barca nel porto di Duisburg - operazione subacquea

Un bambino è caduto da un houseboat nelle acque del porto interno di Duisburg. Le squadre di soccorso subacqueo hanno cercato il bambino di circa cinque anni nell'acqua e lungo la riva, come riferito dai vigili del fuoco.

Dopo una breve ricerca, hanno trovato il bambino in acqua. Hanno iniziato immediately la rianimazione cardiopolmonare e lo hanno trasportato in ospedale in ambulanza. I vigili del fuoco avevano 40 personale sul posto. L'incidente è avvenuto nella serata. Ulteriori dettagli - come quelli sul bambino o sulla causa dell'incidente - non erano ancora noti.

La squadra di soccorso è riuscita a localizzare il houseboat dove si è verificato l'incidente. Nonostante si trovasse su un houseboat, il bambino non è riuscito a galleggiare in acqua.

