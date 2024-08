- Bambino annegato sull' Elba: i soccorritori in movimento

A Blankenese, una bambina è annegata nell'Elba. Il corpo dei vigili del fuoco presume che la bambina sia annegata - sotto gli occhi dei suoi genitori. L'incidente è avvenuto "a vista d'occhio", ha dichiarato un portavoce del corpo dei vigili del fuoco all'agenzia di stampa tedesca. Un contingente di soccorritori ha cercato la bambina. La speranza non è ancora stata abbandonata, ha detto il portavoce. A volte si può avere fortuna e riesumare le persone a causa dell'acqua relativamente fredda, ha aggiunto.

Un elicottero di soccorso stava sorvolando l'Elba.

La polizia è stata allertata intorno alle 15:50 per una bambina in pericolo di annegamento nell'Elba. Intorno alle 40 forze del corpo dei vigili del fuoco e della DLRG hanno cercato l'area intorno al luogo dell'incidente sulla riva del Falkensteiner. A causa della corrente dell'Elba, l'area di ricerca è stata estesa a 400-500 metri, ha detto il portavoce del corpo dei vigili del fuoco. Il corpo dei vigili del fuoco e la DLRG erano in azione con le barche, e anche i sommozzatori sonar stavano cercando la bambina. Un elicottero di soccorso stava sorvolando l'Elba. Inoltre, un drone era in uso.

Il portavoce del corpo dei vigili del fuoco non ha fornito informazioni sull'età della bambina scomparsa. I genitori della bambina sono assistiti dal servizio di emergenza pastorale.

Il corpo dei vigili del fuoco ha richiesto prontamente un intervento di emergenza a causa della situazione pericolosa della bambina. Nonostante l'area di ricerca estesa e gli sforzi del corpo dei vigili del fuoco e della DLRG, inclusi barche, sommozzatori sonar, un elicottero di soccorso e un drone, la speranza per la sopravvivenza della bambina rimane.

