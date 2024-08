- Bambino annegato - Il caso della madre chiuso

A seguito della morte di un bambino di due anni caduto nel Weser nel distretto di Holzminden, la procura di Hildesheim ha archiviato il caso contro la madre. Data la gravità dei fatti, non sarebbe stato appropriato infliggere una punizione, come annunciato dall'autorità inquirente. Pertanto, con il consenso del tribunale locale, il caso è stato archiviato. Era stata considerata l'accusa di omicidio colposo per violazione del dovere di cura.

Portata via dalla corrente

Il bambino era caduto nel fiume ad aprile vicino al paese di Bodenwerder mentre camminava lungo il sentiero ciclistico del Weser. La donna allora 34enne avrebbe subito saltato nel fiume per salvare il bambino. Tuttavia, la corrente l'ha portata via e non è riuscita a salvare suo figlio.

Due testimoni hanno notato l'emergenza e hanno chiamato i servizi di soccorso. La donna è riuscita a raggiungere la riva e a tornare sulla scena con i testimoni. Un pompiere giunto come primo soccorritore ha tirato fuori il bambino dal fiume. Il pompiere e poi altri operatori di soccorso hanno tentato di rianimare il bambino, ma tutti i tentativi sono stati vani.

Il bambino di due anni è stato portato via dalla forte corrente del Weser, rendendo impossibile per sua madre salvarlo. Nonostante i suoi sforzi frenetici, la forte corrente l'ha portata via anch'essa.

