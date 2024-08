- Bambini giocano a calcio sull'autostrada dopo un incidente nel traffico.

A seguito di un incidente sulla A5 tra Homberg (Ohm) e Alsfeld (distretto di Vogelsberg), si è verificato un pericoloso spettacolo nel traffico che ne è seguito. Secondo la polizia, i bambini erano impegnati a giocare a calcio sulla carreggiata e la loro madre li stava filmando. La notizia è stata inizialmente riportata da hessenschau.de.

La causa del traffico è stata un incidente, ha detto la polizia. Hanno scoperto l'episodio grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza. Si presume che un'auto sia uscita di strada per cause ancora ignote. Il conducente dell'auto ha riportato lievi ferite. I passeggeri di un'altra auto sono stati portati in ospedale. Le circostanze esatte dell'incidente e le identità delle persone coinvolte sono ancora sconosciute.

L'incidente è avvenuto sull'autostrada A5, tra Homberg (Ohm) e Alsfeld (distretto di Vogelsberg). Nonostante il traffico causato dall'incidente, alcuni bambini sono stati avvistati mentre giocavano a calcio sull'autostrada.

Leggi anche: