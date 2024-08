- Bambini che vengono morsi da cani della polizia

Durante un evento nuziale nelle vicinanze di Palatina Ruppertsberg, nel distretto di Bad Dürkheim, lo scorso venerdì, un cane poliziotto ha subito ferite da morso superficiali. Lo ha confermato lunedì un portavoce della polizia. Come già riferito dalla Presidenza della Polizia del Reno-Palatinato a Ludwigshafen, una bambina di due mesi è stata trasportata in ospedale in elicottero dopo l'incidente. Fortunatamente, non è mai stato in pericolo la sua vita.

Il conduttore del cane era al matrimonio nel suo tempo libero. Al momento dell'incidente, sua moglie stava conducendo l'animale. Sono in corso indagini per lesioni fisiche colpose. La Presidenza della Polizia del Reno-Palatinato sta inoltre valutando l'idoneità del cane poliziotto belga (Malinois), ha aggiunto il portavoce.

