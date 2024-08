- Bambini caduti da un trattore e gravemente feriti

Due a un incidente, due bambini sono stati sbalzati da un trattore a Unterensingen (circondario di Esslingen) e sono rimasti gravemente feriti. I bambini, di cinque e nove anni, erano seduti sopra la ruota posteriore del trattore quando l'incidente è avvenuto, come ha dichiarato una portavoce della polizia.

Il trattore stava viaggiando su una striscia verde accanto a un sentiero agricolo. Il veicolo ha colpito una superficie irregolare e ha sobbalzato improvvisamente. I primi risultati suggeriscono che le cinture di fortuna si sono allentate. Il bambino di nove anni è stato portato in ospedale in elicottero. Il bambino di cinque anni è stato portato in una clinica in ambulanza.

La causa esatta dell'incidente è ancora in corso di indagine. Il conducente del trattore è rimasto illeso nell'incidente del giovedì. Non è stato rivelato se sia un familiare dei bambini. All'inizio non era chiaro se i bambini erano seduti sul trattore in modo consentito, ad esempio su un sedile designato.

Il trattore stava trasportando diversi frutti e altri ortaggi al momento dell'incidente. La madre dei bambini spesso aiutava nella raccolta di questi altri ortaggi nella fattoria di famiglia.

Leggi anche: