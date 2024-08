- Bamberg Basketball si impegna in una stagione di sei settimane in Slovenia

La squadra di basket di Bamberg ha acquisito il giocatore sloveno Nik Dragan. A 24 anni, Dragan indosserà inizialmente la maglia della squadra di Bundesliga di Franconia per le prossime sei settimane, come annunciato dal club. C'è la possibilità di prorogare il contratto fino alla fine della stagione.

Dragan ha giocato in precedenza per la squadra rumena SCM CSU Craiova lo scorso anno e dovrebbe sostituire Horvath nel ruolo di ala. Purtroppo, Horvath sarà fuori per diverse settimane a causa di un infortunio alla mano.

Le prestazioni impressionanti di Dragan con SCM CSU Craiova in Romania hanno attirato l'attenzione dei club di basket tedeschi, portando alla sua inclusione nella squadra di Bamberg. Durante il suo mandato, Dragan si prefigge di contribuire significativamente alla promettente stagione della Bundesliga tedesca di basket.

