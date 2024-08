- Baltrum vuole rimanere sull'isola dei Poni.

L'immagine delle carrozze trainate da cavalli ha a lungo definito l'isola senza auto di Baltrum - e si spera che questo continui. "Vogliamo rimanere un'isola di cavalli", dice il sindaco dell'isola Harm Olchers all'agenzia di stampa tedesca. I turisti che vengono sull'isola amano il suono degli zoccoli. "Ciò che il visitatore apprezza è la tranquillità. Nessun odore di carburante". Le carrozze trainate da cavalli hanno un fascino nostalgico e sono un popolare motivo fotografico per le vacanze. A parte le biciclette e i carretti a mano, ci sono solo veicoli di emergenza e veicoli per la protezione dell'isola sulla più piccola isola della Frisia orientale.

Tre attività di carrozza e un servizio di consegna sull'isola trasportano merci, mobili, rifiuti, materiali edili e turisti con cavalli da lavoro a Baltrum. C'è occasionalmente discussione sul fatto che i carrelli elettrici per le merci, come su altre isole, potrebbero eventualmente sostituire le carrozze trainate da cavalli. Tuttavia, non c'è una maggioranza nel consiglio dell'isola per questo, dice Olchers. Allo stesso tempo, diverse regolamentazioni rendono sempre più difficile mantenere i cavalli sull'isola. Oltre a Baltrum, Juist è anche nota come un'isola di cavalli sulla costa del Mare del Nord della Bassa Sassonia.

