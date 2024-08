- Ballare al techno al "SonneMondSterne"

Charlotte de Witt, Calvin Harris, Steve Aoki e molti altri grandi nomi della musica dance elettronica stanno attirando decine di migliaia di persone alla Bleilochtalsperre nel distretto di Saale-Orla in questo weekend. Il festival "SonneMondSterne" celebra la sua 26ª edizione.

Sono attesi più di 30.000 visitatori. Gli organizzatori non forniscono una stima più precisa quest'anno, poiché c'è una novità: per la prima volta, ci sono biglietti per un solo giorno. Secondo il portavoce del festival Philipp Helmers, ciò è dovuto alla richiesta di lunga data di tali biglietti.

Il festival inizia ufficialmente venerdì sera e termina domenica. Tuttavia, secondo la tradizione, i primi visitatori arrivano alcuni giorni prima per assicurarsi i loro posti nel campeggio intorno all'area del festival.

Collegamento al sito ufficiale del Festival

