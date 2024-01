Balenciaga vende scarpe da ginnastica distrutte a 1.850 dollari

Le immagini, scattate dal fotografo Leopold Duchemin per la griffe, di scarpe gravemente rovinate e deteriorate sono diventate virali dopo il lancio della nuova sneaker parigina della griffe, avvenuto lunedì, e l'indignazione per l'aspetto delle high top si è diffusa online.

Ma le foto delle sneakers distrutte che circolano sui social media non raccontano esattamente tutta la storia. Sebbene abbiano suscitato le maggiori polemiche, le immagini sono in realtà delle versioni esagerate e in edizione limitata delle sneakers che Balenciaga sta vendendo.

Secondo la casa di moda, solo 100 paia di sneakers "extra distrutte" saranno disponibili per 1.850 dollari. Nel frattempo, le versioni non in edizione limitata e meno rovinate sono in vendita sul sito web di Balenciaga a 495 e 625 dollari, a seconda dello stile specifico.

In un comunicato stampa, il marchio parigino ha dichiarato che le foto della campagna mostrano le scarpe "estremamente usurate, segnate e sporche".

I ritratti in still-life "suggeriscono che le Paris Sneaker sono destinate a essere indossate per tutta la vita" - un punto che sembra particolarmente rilevante nel contesto delle crescenti conversazioni sull' industria della fast fashion e sull'impatto del consumo eccessivo sul pianeta.

Demna è noto per il suo estro dirompente e il lancio delle sneaker di Parigi non è la prima volta che i suoi modelli sono stati accolti con reazioni di disappunto.

Nel 2017, Balenciaga ha presentato una borsa dal costo di 2.145 dollari che è stata ridicolizzata per la sua somiglianza con la borsa "Frakta" di Ikea. All'epoca, la borsa originale Ikea poteva essere acquistata per 99 centesimi.

Balenciaga descrive la sneaker come un "design classico rielaborato", rifinito con "tela strappata e bordi ruvidi, che conferiscono un aspetto pre-usura".

Le reazioni online alla sneaker parigina sono state contrastanti.

SoleSavy, un sito web che si descrive come una comunità di "veri sneakerhead", si è chiesto se la tendenza delle "sneaker invecchiate" fosse andata troppo oltre.

Tora Northman, redattore di notizie per la pubblicazione Highsnobiety, ha detto che il marchio ha "portato la tendenza al livello successivo", aggiungendo che Balenciaga "crea sempre articoli controversi che accendono la conversazione".

Ma non tutti pensano che le sneakers siano degne di essere prese in giro.

Il responsabile dei contenuti editoriali di GQ France, Pam Boy, ha commentato su Instagram che il messaggio del prodotto è chiaro: "Comprate e conservate per sempre". Demna (il direttore creativo di Balenciaga) farà in modo che le persone che possono permettersi articoli di lusso acquistino sneakers dall'aspetto "pre-usato" per 1450€. Sta completamente stravolgendo l'essenza del lusso".

La giuria non sa se quest'ultima mossa di marketing sia degna di essere elogiata o ridicolizzata. In ogni caso, Demna e Balenciaga hanno fatto ancora una volta parlare di sé, attirando senza dubbio molti clienti verso un marchio che sembra sempre più a suo agio con le controversie.

Immagine in alto: Immagine di campagna della sneaker Paris di Balenciaga.

Fonte: edition.cnn.com