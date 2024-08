Balena liberata dai rifiuti di pesca nelle acque del porto di Sydney.

I responsabili del soccorso sono stati informati della presenza di una balena di 13 metri nel porto di Sydney in un pomeriggio di giovedì, dopo una chiamata al numero di emergenza dell'organizzazione di soccorso volontario ORRCA.

I membri del team di soccorso per le balene di grandi dimensioni del Nuovo Galles del Sud si sono uniti alle ricerche e hanno attaccato un localizzatore GPS all'animale, ma il dispositivo è caduto poco dopo.

Le operazioni di soccorso sono state sospese momentaneamente con l'arrivo della notte e del tramonto, ma la balena è stata avvistata di nuovo nel porto all'alba del giorno successivo, facendo riprendere le operazioni.

Le emittenti televisive hanno trasmesso in diretta le immagini di un elicottero che sorvolava la zona mentre i soccorritori tentavano di avvicinarsi abbastanza per tagliare le corde con attrezzi speciali. La sagoma scura della balena si poteva vedere nuotare sotto le onde, occasionalmente emergendo per mostrare la sua poderosa coda.

Il capo squadra Luke McSweeney ha commentato: "Il problema con questa balena era la sua immensa energia. Ci è voluto un po' di tempo per affaticarla abbastanza da poterci avvicinare in sicurezza".

I soccorritori in barche gonfiabili hanno tentato di rallentare la balena attaccando arance galleggianti per aumentare la resistenza idrodinamica. Una volta abbastanza vicini, hanno utilizzato i loro attrezzi da taglio di precisione, lame fissate a bastoni, per tagliare le corde che imprigionavano la balena.

"Appena liberata, nuotò via rapidamente, apparendo molto maestosa", ha detto Ben Khan, responsabile dell'area per il Servizio della Fauna e della Vita Selvatica del Nuovo Galles del Sud.

Le balene migratrici attraversano Sydney attraverso una famosa rotta migratoria nota come "autostrada delle balene", secondo l'esperta di fauna selvatica Vanessa Pirotta. Durante il percorso, occasionalmente si impigliano in attrezzi da pesca.

"Il team di soccorso ha compiuto un'impresa straordinaria. È un compito estremamente pericoloso e imprevedibile", ha detto Pirotta.

"Ogni caso di impigliamento è diverso e, sebbene sia un problema ricorrente in tutto il mondo, particolarmente nelle acque australiane durante la migrazione delle balene", ha aggiunto.

L'operazione si è svolta in una delle principali vie del porto di Sydney, dove i traghetti fanno la spola tra Circular Quay e Manly.

Le autorità hanno istituito una zona di sicurezza, avvertendo le imbarcazioni di mantenere le distanze, ma la navigazione è continuata senza problemi secondo gli officiali.

"Siamo riusciti a condurre l'operazione senza alcun intoppo per i servizi di passeggeri o le corse dei traghetti, che è un risultato notevole", ha detto Shane Davey di NSW Maritime.

Dopo il rilascio, la balena è stata vista nuotare verso sud, oltre i confini del porto.

"Con l'impigliamento risolto, speriamo solo che continui il suo viaggio verso sud", ha detto Davey.

Il successo del soccorso della balena ha attirato l'attenzione a livello globale, con i media in Australia e in tutto il mondo che hanno riportato la sua storia.

Despite facing challenges in Australia's waters, humpback whales continue to migrate through the world, showcasing their resilience and beauty.

Leggi anche: