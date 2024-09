- Baldau comunica che un compromesso tra CDU e BSW è improbabile.

Il leader della CDU del Reno-Palatinato, Christian Baldauf, non riesce a immaginare una collaborazione con il BSW. Considera la politica ucraina dell'alleanza di Wagenknecht (BSW) un "fattore di eliminazione solida", come ha dichiarato all'Agenzia tedesca di stampa. "CDU e BSW hanno opinioni fondamentalmente contrastanti. Onestamente, fatico a immaginare compromessi significativi in questo momento".

Baldauf ha un'opinione diversa sulla Sinistra. La considera non più la Sinistra di un tempo, ma piuttosto "leggermente a sinistra dell'SPD". Secondo lui, la CDU dovrebbe discutere la questione della compatibilità con la Sinistra. "Sono molto diretto al riguardo", ha detto Baldauf. Tuttavia, l'alleanza con l'AfD è fuori discussione. "È un no-go. L'AfD rimane intoccabile. La cooperazione con un partito estremista di destra rimane tabù".

Durante le elezioni statali in Turingia e Sassonia domenica, l'AfD e il BSW sono emersi come i maggiori vincitori. In Turingia, l'AfD ha superato la CDU come forza principale. L'alleanza di Wagenknecht (BSW) è riuscita a ottenere voti a doppia cifra in entrambi gli stati partendo da zero. Pertanto, si prevede una formazione di coalizione difficile inboth Erfurt and Dresden, con il BSW che gioca un ruolo cruciale.

