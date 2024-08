- Balcone crollato, sei feriti

Durante il crollo di un balcone, sei persone sono rimaste ferite ad Amburgo. Una persona è rimasta gravemente ferita, altre due in modo moderato e tre in modo lieve, come ha riferito il corpo dei pompieri. Non era chiaro, giovedì mattina, se la persona gravemente ferita avesse subito lesioni potenzialmente letali, come precedentemente segnalato.

L'incidente nel distretto di Langenhorn si è verificato mercoledì sera poco dopo le 21:30. Come sia successo è ancora del tutto sconosciuto.

Il balcone è crollato verso il basso

Il balcone era attaccato al terzo piano di una casa a schiera degli anni '60 o '70. Non era completamente sorretto dal basso, ma è crollato in avanti a un angolo di 90 gradi. Secondo il corpo dei pompieri, è ancora appeso sulla facciata dell'edificio. Hanno deciso di non rimuoverlo durante la notte, ma di farlo durante il giorno di giovedì o nei giorni successivi.

Tutte e sei le persone presenti sul balcone, cinque uomini e una donna, sono cadute da circa nove metri. Sono state portate in ospedale. Gli appartamenti sul lato interessato della casa sono stati evacuati, ha detto il pompiere. Gli ingegneri strutturali devono ora verificare come procedere. Il corpo dei pompieri era presente insieme al servizio di soccorso e all'Agenzia di Soccorso Tecnico (THW) con 60 membri del personale.

L'indagine sull'incidente è in corso e si stanno valutando altri fattori, come debolezze strutturali o influenze esterne, come possibili cause.

