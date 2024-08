- Baikonur è il cimitero trascurato delle navette spaziali dell'Unione Sovietica.

Winston Churchill una volta scrisse a proposito di Stalin, l'uomo che aveva preso il controllo della Russia con un simbolo simile alla svastica e l'aveva lasciata armata con la bomba atomica. Gli Stati Uniti detenevano ancora il dominio della bomba nucleare, ma nell'ambito della tecnologia dei razzi, l'Urss in ritardo sorprendentemente superò il potere occidentale leader.

Il lancio di Sputnik lasciò l'Occidente a bocca aperta nel 1957, dando un boost all'autostima dei sovietici a Mosca. Sembrava dimostrare che il socialismo, visto come una scienza, era superiore al sistema capitalistico disordinato.

La Missione Apollo

In risposta, gli Stati Uniti avviarono un'enorme partita di rimonta con l'atterraggio sulla luna, assicurandosi il secondo posto permanente. Oggi, Baikonur nel Kazakistan rimane il più grande cosmodromo del mondo, brulicante di attività. Era qui che il primo satellite terrestre fu lanciato il 4 ottobre 1957. Yuri Gagarin partì il 12 aprile 1961 per il suo primo orbita terrestre.

Probe successive raggiunsero la luna e Venere. Insieme alle attuali strutture, i resti del sogno sovietico abitano questo sito. Jonk, un fotografo di successo specializzato in luoghi abbandonati, ha catturato 1500 luoghi simili in tutto il mondo. Baikonur si è rivelato la sua Mecca, cogliendo l'opportunità di fotografare lo shuttle spaziale sovietico Buran - Tempesta di neve - all'interno del suo ultimo luogo di riposo.

Buran come una navetta americana?

Buran era la soluzione sovietica al programma della navetta spaziale americana. Anche se l'idea di un veicolo spaziale riutilizzabile era stata preceduta nell'Urss, fu solo quando gli americani iniziarono a sviluppare un tale programma che fu presa un'azione. Il Buran aveva un'aria familiare con le navette americane, portando molti a supporre che i russi avessero rubato i progetti americani e costruito un modello quasi identico. Tuttavia, il veicolo spaziale sovietico presentava differenze concettuali significative rispetto al suo omologo americano.

Il crollo dell'Urss ha segnato la fine del suo ambizioso programma spaziale. L'equilibrio delicato tra un'economia in declino e le prestazioni tecnologiche al picco era troppo da sostenere. Il cancelliere tedesco Helmut Schmidt una volta aveva definito l'Urss come "l'Upper Volta con i missili atomici".

Hangar Disusato

Nel 1993, Boris Yeltsin decise di mettere gli attivi rimanenti del programma in magazzino. Da allora, due modelli Buran sono stati riposti in un hangar dismesso. Il Buran ha effettuato un volo solista di successo solo una volta. Il 15 novembre 1988, un razzo portatore non equipaggiato ha sparato lo shuttle in orbita. Dopo due orbite e 206 minuti, è tornato per un atterraggio autonomo.

Le sezioni abbandonate del cosmodromo sono un rifugio melanconico. La popolazione locale si è trasformata in ladri di metallo, vendendo parti smantellate per i loro metalli preziosi. Jonk e tre amici sono entrati di nascosto nell'hangar di notte, trascorrendo sette ore a documentare la tomba degli shuttle e scoprendo un prototipo di razzo di lancio in un hangar secondario.

Il libro "Baikonur: Vestigia del programma spaziale sovietico" racconta il Buran e la sua riscoperta con immagini affascinanti. Porta il lettore in un viaggio tra i reperti del programma spaziale sovietico - uno dei tesori perduti del mondo, il cimitero del Buran, ha un fascino unico.

