- Bahlsen sull'era nazista: "La verità è che non abbiamo chiesto"

Per la produzione di biscotti e altri alimentari durante la Seconda Guerra Mondiale, l'azienda familiare Bahlsen ha impiegato un numero significativamente maggiore di lavoratori forzati dalla Polonia e dall'Ucraina rispetto a quanto precedentemente noto. È questo il principale risultato di un rapporto storico presentato martedì. "Se contiamo tutti i lavoratori forzati che erano alla Bahlsen durante gli anni della guerra, sono molti di più," ha detto l'autore del rapporto e storico Manfred Grieger dell'Università di Göttingen. In precedenza, il numero di lavoratori forzati veniva spesso citato tra 200 e 250, ma Grieger dice che ora ne sono noti 785 per nome.

La famiglia Bahlsen ha dovuto confrontarsi con questa verità. "Molti dettagli della nostra storia aziendale ci erano ignoti, e la verità è che non avevamo mai chiesto. Come famiglia, non avevamo mai interrogato su come la nostra azienda fosse riuscita a superare la Seconda Guerra Mondiale," hanno detto i Bahlsen in una nota stampa commentando i risultati dell'indagine.

La Storia Che Tutti Nella Famiglia Bahlsen Volevano Credere

Per decenni, si era detto in famiglia che non avevano nulla da rimproverarsi riguardo al lavoro forzato. Nel 2019, l'ereditiera Verena Bahlsen ha causato un putiferio quando ha detto: "Abbiamo pagato i lavoratori forzati quanto i tedeschi e li abbiamo trattati bene". Dopo questo, i Bahlsen si sono scusati e hanno incaricato gli storici Manfred Grieger e Hartmut Berghoff di indagare su come fosse realmente il lavoro forzato e l'impegno dei nazisti. Hanno aperto i loro archivi ai ricercatori. I due storici discutono dei loro risultati in un'intervista con "Capital". Il loro rapporto, "La Storia della Casa Bahlsen. Biscotto - Guerra - Consumo 1911-1974", verrà pubblicato il 21 agosto.

"I risultati della ricerca mostrano: i nostri antenati e gli attori dell'epoca hanno approfittato del sistema. Il loro obiettivo principale sembrava essere quello di continuare l'azienda anche sotto il regime nazista, con gravi conseguenze," hanno detto i Bahlsen in una dichiarazione. "La verità sugli eventi del tempo è scomoda e dolorosa." Tra le altre cose, l'azienda vuole utilizzare una mostra itinerante sul tema del lavoro forzato per promuovere una cultura della memoria vivente.

Negli anni '90, alcuni lavoratori forzati hanno fatto causa alla Bahlsen. All'epoca, il tribunale ha stabilito che le richieste erano prescritte. Nel 2000 e nel 2001, l'azienda ha pagato 1,5 milioni di marchi tedeschi all'iniziativa della fondazione dell'economia tedesca, che li ha utilizzati per risarcire i lavoratori forzati. "Non è in proporzione al sofrimento di queste persone. Ora è troppo tardi, la Germania ha fallito qui," ha detto lo storico Berghoff.

Altri documenti storici potrebbero rivelare ulteriori dettagli sul trattamento e le condizioni dei lavoratori forzati alla Bahlsen durante la Seconda Guerra Mondiale.

