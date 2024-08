Bahlsen pubblica risultati di ricerca "dolorosi"

La famiglia Bahlsen aveva trattato i lavoratori forzati "bene" durante la Seconda Guerra Mondiale. Cinque anni fa, Verena Bahlsen ha causato uno scandalo con questa affermazione. Questo è stato seguito da ricerche scientifiche sulla storia della famiglia - e così da un'ammissione.

La famiglia Bahlsen ha utilizzato molti più lavoratori forzati dalla Polonia e dall'Ucraina per la produzione di biscotti e altri alimenti durante la Seconda Guerra Mondiale di quanto si sapesse in precedenza. Questo è il principale risultato di un rapporto di un storico presentato martedì. "Se contiamo tutti i lavoratori forzati che erano alla Bahlsen durante gli anni della guerra, sono molte volte di più", ha detto lo studio autore e storico Manfred Grieger dell'Università di Gottinga. In precedenza, si parlava spesso di una gamma di 200 a 250 lavoratori forzati, ma Grieger ha detto che ora sono noti 785 lavoratori per nome.

La famiglia Bahlsen ha dovuto confrontarsi con questa verità. "Molti dettagli della nostra storia aziendale non ci erano noti e la verità è che non abbiamo chiesto. Come famiglia, non abbiamo fatto la domanda ovvia su come la nostra azienda è riuscita a sopravvivere alla Seconda Guerra Mondiale", hanno detto i Bahlsen in una dichiarazione stampa commentando i risultati dell'indagine.

Per decenni, si è detto in famiglia che non avevano nulla di cui rimproverarsi riguardo ai lavoratori forzati. L'ereditiera Verena Bahlsen ha causato un putiferio nel 2019 quando ha detto: "Pagavamo i lavoratori forzati come i tedeschi e li trattavamo bene".

"La Germania ha fallito qui"

Successivamente, i Bahlsen si sono scusati e hanno incaricato gli storici Manfred Grieger e Hartmut Berghoff di indagare su come fosse realmente con i lavoratori forzati e l'impegno nazista all'epoca. Hanno aperto i loro archivi ai scienziati. I due storici parlano a lungo dei loro risultati in un'intervista con Capital. Il loro rapporto "La storia della casa Bahlsen. Biscotto - Guerra - Consumo 1911-1974" sarà pubblicato il 21 agosto.

"I risultati della ricerca mostrano: i nostri antenati e gli attori dell'epoca hanno approfittato del sistema nel periodo nazista. Il loro obiettivo principale sembrava quello di continuare l'azienda anche nel regime nazista, che ha avuto conseguenze severe", ha detto la famiglia Bahlsen in una dichiarazione. "La verità sugli eventi del tempo è scomoda e dolorosa". Tra le altre cose, l'azienda vuole impegnarsi in una cultura della memoria vivente con un'esposizione itinerante sul tema del lavoro forzato.

Negli anni '90, alcuni lavoratori forzati hanno fatto causa alla Bahlsen. All'epoca, il tribunale ha stabilito che le rivendicazioni erano prescritte. Nel 2000 e nel 2001, l'azienda ha pagato 1,5 milioni di marchi tedeschi all'iniziativa della fondazione dell'economia tedesca, che ha compensato i lavoratori forzati. "Questo non è in proporzione al suffers

