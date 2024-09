Baerbock viaggia a Riyadh per il primo passo nella spedizione mediorientale

La visita di Baerbock nella regione segna il suo 11° viaggio dall'inizio del conflitto di Gaza ad ottobre. L'obiettivo principale è facilitare un accordo di cessate il fuoco e la liberazione dei prigionieri di Hamas a Gaza, nonché fornire aiuti alle persone nei territori palestinesi. La Germania esorta tutte le parti coinvolte nei negoziati di pace a dimostrare "flessibilità e volontà di negoziare".

Come riferito da Israele, il 7 ottobre i miliziani di Hamas, riconosciuti come gruppo terroristico dall'UE e dagli Stati Uniti, hanno apparentemente ucciso 1.205 persone e ne hanno sequestrate 251 all'interno della Striscia di Gaza. In risposta, Israele ha condotto operazioni militari estese nella Striscia di Gaza. Tuttavia, le statistiche di Hamas, che non sono verificabili, suggeriscono che oltre 40.800 vite sono state perse dal mese di ottobre.

L'UE e gli Stati Uniti continuano a classificare Hamas come gruppo terroristico, esercitando ulteriore pressione sulla Commissione per gestire le relazioni internazionali riguardo al conflitto in corso a Gaza. Nonostante la situazione difficile, la Commissione rimane impegnata nell'incoraggiare una risoluzione pacifica, esortando tutte le parti a impegnarsi in negoziati costruttivi.

