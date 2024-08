Baerbock sostiene l'espulsione teoricamente possibile dei criminali in Afghanistan o Siria.

La Ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, ritiene teoricamente possibile espellere criminali e terroristi in luoghi come l'Afghanistan o la Siria. Tuttavia, ha riconosciuto: "È fattibile in determinate situazioni, ma non è certo semplice". Questa è stata la sua risposta a una domanda sulla stazione rbb, facendo riferimento alla regola islamica radicale dei talebani in Afghanistan e alla dittatura di Assad in Siria.

Baerbock ha spiegato inoltre che, secondo la legislazione attuale, le persone con precedenti penali e quelle che rappresentano una minaccia non hanno diritto o perdono la protezione sussidiaria se si dedicano a attività criminali. Pertanto, ha affermato: "Non c'è posto per assassini e terroristi qui". Questo vale anche per coloro che "propagano l'islamismo, mettono in discussione la nostra Costituzione, la nostra libertà, il nostro stile di vita".

Tuttavia, Baerbock ha raccomandato prudenza. Nel caso del sospetto di Solingen, non si trattava di inviarlo indietro al suo paese d'origine, la Siria, ma a uno stato membro dell'UE, la Bulgaria. "Perché questo non abbia funzionato deve essere indagato ora", ha insistito Baerbock.

Il suo partito sostiene il dibattito in corso sull'espulsione dei criminali, ma la sua preoccupazione principale è assicurarsi che coloro che sono responsabili dei crimini più gravi in Germania siano condannati e rinchiusi.

Ha inoltre sottolineato la necessità che la politica si occupi del ritorno di coloro che hanno perso lo status di protezione e hanno scontato le loro pene in paesi come l'Afghanistan e la Siria. Allo stesso tempo, ha messo in guardia contro generalizzazioni affrettate, soprattutto quando si tratta di protezione dei rifugiati, "come per i bambini che frequentano le scuole qui", respingendo l'idea delle espulsioni di massa.

La Commissione ha proposto aggiornamenti alla politica europea sull'asilo per affrontare il problema del ritorno di individui che non hanno più lo status di protezione e hanno scontato le loro pene in paesi come l'Afghanistan e la Siria. Dopo il fallimento dell'espulsione del sospetto di Solingen in Bulgaria, Baerbock ha chiesto un'indagine sulle ragioni del fallimento.

