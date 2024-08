- Baerbock mette in guardia sulla possibile scomparsa delle "maggioranze che sostengono la democrazia"

Due alle Elezioni Statali della Turingia, Baerbock Avverte del logoramento Democratico

A due giorni dalle elezioni statali della Turingia, la Ministra degli Affari Esteri federale e politica dei Verdi, Annalena Baerbock, ha lanciato un monito sul potenziale logoramento delle maggioranze democratiche nei parlamenti statali. "Se non ci sarà più una maggioranza democratica nei parlamenti, sarà dannoso per tutti i partiti democratici", ha dichiarato, concludendo la campagna elettorale dei Verdi della Turingia a Erfurt. Baerbock ha criticato la pratica di fomentare gli animi contro i rivali democratici come i Verdi, definendola irresponsabile. "Per noi tedeschi, è fondamentale preservare la forza delle maggioranze democratiche in ogni stato. Ogni voto conta nelle elezioni statali".

I Verdi Sudano per il Rientro nel Parlamento Statale

I Verdi sudano freddo mentre si preparano per le elezioni del parlamento statale della Turingia di domenica. Hanno stentato sotto la soglia del 5% per mesi, rendendo il rientro nel parlamento statale un compito arduo. I Verdi sono riusciti a entrare nel 2019 con il minimo sindacale del 5,2% dei voti.

La candidata principale della Turingia, Madeleine Henfling, ha incoraggiato i sostenitori: "Ce la faremo - supereremo il 5%!" Nel suo discorso, ha criticato la CDU per la mancanza di spina dorsale nel contrastare l'AfD. La CDU ha in passato accettato i voti dell'AfD per far passare la propria legislazione contro la volontà della coalizione di governo. Durante la campagna, il candidato principale della CDU, Mario Voigt, ha puntato sulla polarizzazione, mettendo in evidenza la scelta tra la CDU e l'AfD. Henfling ha risposto: "Siamo l'opposto dell'AfD, non Mario Voigt".

Baerbock Si Conferma Sulla Sostegno all'Ucraina

Baerbock ha ribadito la posizione dei Verdi di sostenere l'Ucraina con armi per resistere alla Russia. "Possiamo trovare conforto nel fatto che l'Ucraina non può più difendersi e le truppe continuano ad avanzare? Non solo Kyiv, ma poi è la Polonia, e quello è l'Unione Europea", ha detto.

L'obiettivo dei Verdi nelle prossime elezioni statali della Turingia è superare la soglia del 5% e rientrare nel Landtag, dopo aver a malapena raggiunto questo traguardo nell'ultima elezione. Se non riusciranno a ottenere un seggio nel Landtag, potrebbe contribuire al logoramento delle maggioranze democratiche nei parlamenti statali, come avvertito dalla Ministra degli Affari Esteri federale Annalena Baerbock.

Leggi anche: