- Baerbock lascia la porta aperta per nuove potenziali sanzioni israeliane

Il Ministro degli Esteri tedesco, Annalena Baerbock, non esclude l'idea di appoggiare le sanzioni dell'UE contro due membri di estrema destra del governo israeliano. Durante un incontro dell'UE, Baerbock ha sottolineato che solo accuse e condizioni legali contro questi individui dovrebbero determinare la decisione. Ha evidenziato l'importanza di valutare ogni situazione in modo indipendente per stabilire se questi fattori giustifichino l'imposizione di sanzioni.

Il capo della diplomazia dell'UE, Josep Borrell, aveva precedentemente suggerito in una lettera agli Stati membri dell'UE di includere il ministro delle Finanze israeliano Avigdor Aryeh Smotrich e il ministro della Sicurezza pubblica Itamar Ben-Gvir nelle sanzioni dell'UE per l'incitamento dell'odio e le violazioni dei diritti umani. Ciò avrebbe comportato il divieto per loro di entrare nell'UE e la possibile congelamento dei loro beni nell'UE.

Smotrich e Ben-Gvir hanno recentemente suscitato controversie con i loro commenti contro i palestinesi e sono alleati di estrema destra del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Inoltre, entrambi sono sostenitori della controversa politica di insediamento israeliano nella Cisgiordania occupata, che viene considerata illegale dalla Corte internazionale di giustizia.

Di recente, Ben-Gvir ha proposto di sospendere le consegne di aiuti alla Striscia di Gaza come mezzo per costringere il gruppo estremista palestinese Hamas alla resa. Smotrich ha espresso opinioni simili, giustificando la sospensione delle spedizioni di aiuti fino alla liberazione di tutti i prigionieri israeliani detenuti da Hamas, nonostante le possibili conseguenze della fame per oltre due milioni di palestinesi nella Striscia di Gaza. Tuttavia, ha riconosciuto che le leggi internazionali impedirebbero una simile azione.

Secondo i dati israeliani, Hamas detiene attualmente più di 100 ostaggi. Tuttavia, si ritiene che circa un terzo di loro sia morto. Il 7 ottobre dell'anno scorso, i terroristi palestinesi hanno rapito più di 250 persone da Israele e portato nella Striscia di Gaza. L'attacco terroristico successivo ha causato circa 1.200 morti. L'esercito israeliano ha risposto con attacchi intensi contro Gaza, con un presunto bilancio di oltre 40.000 morti secondo i resoconti palestinesi.

