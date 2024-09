Baerbock delinea gli elementi fondamentali di un piano di pace

Il Ministro Annalena Baerbock delinea i punti essenziali per eventuali trattative di pace per porre fine all'invasione russa dell'Ucraina. "La pace significa proteggere l'esistenza dell'Ucraina come nazione libera e autonoma. Implica garanzie di sicurezza," dice la politica dei Verdi durante una riunione del Consiglio di Sicurezza dell-ONU a New York. "Quando parliamo di pace, intendiamo una pace giusta e duratura," sottolinea Baerbock. Ha inoltre dichiarato: "Quando parliamo di pace per l'Ucraina, intendiamo garantire che la cessazione delle ostilità non segnali solo l'inizio di ulteriori preparativi in Russia." Ciò comprende sia l'Ucraina che la Moldavia o la Polonia. La pace deve essere giusta e duratura.

00:21 Blinken critica Cina e Iran all'ONUIl Segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken si fa sostenitore di un'azione più decisa contro gli alleati di Russia nella guerra in Ucraina all'ONU. "Il modo più rapido per procedere è fermare coloro che sostengono l'aggressione di Putin," dice Blinken durante una riunione di alto livello del Consiglio di Sicurezza dell-ONU tenutasi insieme all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. Chiede anche una pace giusta che rispetti i principi della Carta delle Nazioni Unite. In particolare, Blinken evidenzia il sostegno di Russia da parte della Corea del Nord e dell'Iran.

23:45 La Cina: "Non siamo parte della guerra in Ucraina"Il Ministro degli Esteri cinese Wang Yi esorta il Consiglio di Sicurezza dell-ONU ariorità alla pace in Ucraina. "La priorità assoluta è attenersi a tre principi: nessun ampliamento della zona di conflitto, nessuna escalation dei combattimenti e nessuna provocazione da parte di alcuna parte," dice Wang durante una riunione di alto livello del Consiglio, alla quale partecipa il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy. Wang ribadisce anche la neutralità della Cina. "La Cina non ha provocato la crisi in Ucraina e non ne fa parte," dice. L'Occidente accusa la Cina di agevolare la guerra in Ucraina attraverso consistenti forniture di armi alla Russia.

23:09 Zelenskyy al Consiglio di Sicurezza: "La guerra non può semplicemente scomparire"Il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy esprime un profondo scetticismo riguardo alle trattative con la Russia per porre fine all'invasione in corso del suo paese. La Russia sta commettendo un crimine internazionale, dice Zelenskyy, guardando il Presidente russo Vladimir Putin durante una riunione del Consiglio di Sicurezza dell-ONU a New York. "Pertanto, questa guerra non può semplicemente scomparire. Pertanto, questa guerra non può essere placata attraverso trattative," dice Zelenskyy. Ha aggiunto: "È necessario agire."

22:00 Trump sulla guerra in Ucraina: "Dobbiamo ritirarci"Gli Stati Uniti dovrebbero ritirarsi dalla guerra in Ucraina, secondo l'ex Presidente Donald Trump. Il Presidente Joe Biden e la Vice Presidente Kamala Harris - l'avversario delle elezioni di Trump - hanno trascinato gli Stati Uniti in guerra, dice Trump in un evento di campagna in Georgia. "Adesso non possono estrarci. Non riescono a gestirla." Solo con lui come presidente gli Stati Uniti possono lasciare la guerra: "Tratterò, li farò uscire. Dobbiamo ritirarci."

21:30 Circoli: Gli Stati Uniti si preparano a fornire nuovo aiuto militare all'Ucraina

Secondo fonti, gli Stati Uniti sono pronti a fornire all'Ucraina nuovo aiuto militare del valore di circa 375 milioni di dollari. Comprende bombe a grappolo a media distanza, diversi tipi di razzi, artiglieria e veicoli corazzati, come riferito da circoli del governo degli Stati Uniti. Un annuncio ufficiale dell'aiuto è previsto per domani. Questo ultimo pacchetto di aiuti è uno dei più grandi recentemente approvati. Implica il prelievo di armi dai magazzini militari degli Stati Uniti per consegnarle all'Ucraina più rapidamente. Con questo nuovo pacchetto, gli Stati Uniti hanno fornito all'Ucraina un totale di oltre 56,2 miliardi di dollari in aiuti militari dal'inizio dell'invasione russa nel 2022.

20:54 L'Ucraina respinge fermamente qualsiasi occupazione temporanea del suo territorioIl Ministero degli Esteri ucraino ha respinto qualsiasi suggerimento di accettare un'occupazione temporanea dei suoi territori da parte della Russia come parte di una ricerca di una soluzione pacifica. Il completo ritiro dai territori ucraini all'interno dei suoi confini riconosciuti a livello internazionale è "uno dei punti obbligatori della formula di pace del Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy." La Russia occupa attualmente circa un quinto del paese confinante e rivendica almeno cinque regioni amministrative nel sud-est del paese, nonché la penisola della Crimea, annessa nel 2014.

20:25 L'esercito russo può ora arruolare anche i sospetti criminaliIl Parlamento russo ha approvato una legge che consente all'esercito di arruolare sospetti criminali per l'offensiva in Ucraina. Secondo la legge approvata dalla Duma di Stato, anche coloro che sono accusati ma non ancora condannati possono arruolarsi. Se vengono decorati o feriti in combattimento, le accuse contro di loro verranno cancellate. La legge deve ancora essere approvata dalla camera alta e firmata dal Presidente Vladimir Putin. L'esercito russo ha già utilizzato criminali condannati per qualche tempo. In cambio del servizio sul fronte, vengono offerti loro la liberazione dal carcere. Oltre all'esercito russo, anche il gruppo di mercenari Wagner ha arruolato combattenti in questo modo.

19:43 Media: L'Australia fornirà all'Ucraina 59 carri armati M1A1 Abrams fuori servizioI soldati ucraini potrebbero presto ricevere 59 carri armati M1A1 Abrams fuori servizio di origine statunitense per combattere contro le forze russe invasori. Secondo i resoconti dei media, il governo australiano sta collaborando con l'amministrazione Biden per un piano per inviarli sul campo di battaglia. I resoconti indicano che i 59 carri armati M1A1 Abrams, mai utilizzati in combattimento, stanno per essere ritirati e sostituiti con modelli più recenti. I resoconti suggeriscono che la comunità ucraina in Australia abbia anche fatto pressioni per questo passo, dopo le rivelazioni che l'equipaggiamento militare australiano fuori servizio veniva venduto su mercati online a appassionati.

18:45 Teenager in Siberia Arrestati per l'Attacco a un Elicottero MilitareLe autorità russe in Siberia hanno arrestato due 16enni con l'accusa di aver appiccato un incendio contro un elicottero militare. Il tribunale di Omsk ha ordinato la detenzione preventiva per due mesi per i giovani, accusati di aver commesso un "atto terroristico", come annunciato dal servizio stampa del tribunale via Telegram. Se condannati, potrebbero affrontare fino a 20 anni di prigione. Secondo i resoconti, i due sospetti hanno violato una base militare sabato e hanno lanciato una bottiglia molotov contro un elicottero MI-8. Hanno affermato in un video pubblicato sul servizio di messaggistica che erano stati costretti a partecipare attraverso Telegram e che erano stati promessi circa 18.000 euro in cambio. L'identità del mandante rimane sconosciuta.

18:00 Sospetto Arrestato in Ciad per Accuse di PropagandaL'arresto di tre individui in Ciad ha peggiorato le relazioni diplomatiche tra Ciad e Russia. Due dei detenuti sono Maxim Shugaley, sotto sanzioni dell'UE per la propaganda del gruppo di mercenari Wagner, e il suo assistente Samer Sueifan. Secondo le fonti russe, i due uomini, identificati come un sociologo e il suo traduttore, erano stati precedentemente incarcerati in Libia per accuse di manipolazione del voto. Sono stati arrestati all'aeroporto del Ciad il 19 settembre. Il 21 settembre, un terzo russo e un quarto cittadino bielorusso sono stati anche arrestati. L'ambasciatore del Ciad in Russia ha richiesto il loro immediato trasferimento alle autorità russe, secondo i commenti all'agenzia di stampa statale russa RIA Novosti. Le accuse che affrontano rimangono poco chiare.

16:40 Il Presidente Iraniano Organizza un Incontro con Putin in RussiaIl Presidente iraniano Massoud Peseschkian incontrerà il Presidente russo Vladimir Putin durante un viaggio in Russia a ottobre. Come dichiarato da una portavoce del governo iraniano a Tehran, Peseschkian parteciperà alla summit dei BRICS e terrà anche incontri bilaterali con Putin. Un accordo su una "partnership strategica" tra Iran e Russia è reportedly vicino alla conclusione, ha aggiunto la portavoce, senza fornire ulteriori dettagli.

16:15 Strack-Zimmermann Si Oppone ai Cambiamenti nella Politica UcrainaLa presidente del Comitato per la Difesa del Parlamento Europeo, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), ha categoricamente respinto la possibilità di alterare la politica del suo partito verso l'Ucraina. In seguito alle recenti elezioni, ha sottolineato l'importanza di far capire ai cittadini che sostenere l'Ucraina serve "ai nostri interessi". "Lo dico perché se Putin prevale (...), se glielo permettiamo, non sarà l'ultimo conflitto", ha dichiarato la politica FDP nel programma RTL Nachtjournal-Spezial.

16:00 Biden Incoraggia il Supporto dell'ONU per la Resistenza dell'Ucraina all'Invasione RussaIl Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha chiamato l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a continuare a sostenere l'Ucraina nella sua lotta contro l'invasione russa. "Non vacilleremo nel nostro sostegno all'Ucraina", ha affermato Biden. L'operazione militare guidata dalla Russia è fallita.

15:45 Cambiamenti nei Requisiti di Immatricolazione delle Auto per i Rifugiati Ucraini in GermaniaA partire da ottobre, le auto portate dai rifugiati ucraini in Germania dovranno essere immatricolate in Germania. La condizione è che il veicolo sia stato nel paese per più di un anno. Il governo tedesco ha stabilito la base legale per questo. Fino al 30 settembre, si applicano regolamenti speciali statali per i veicoli ucraini. I nuovi processi di immatricolazione sono stati descritti in un questionario creato dal Ministero Federale dei Trasporti e dagli stati negli ultimi mesi. I proprietari dei veicoli devono presentare documenti dettagliati, come un documento d'identità con nomi latinizzati, certificato di immatricolazione ucraino e prova di assicurazione, tra gli altri. Non è consentito l'uso di documenti ucraini digitali. Le targhe ucraine devono essere sostituite dopo l'immatricolazione.

15:00 Vittime Civili negli Attacchi con Missile Russo nell'Est dell'Ucraina di KharkivUna serie di attacchi con missili russi nell'est dell'Ucraina di Kharkiv ha causato vittime civili. "Il numero di morti è salito a tre", ha riferito il Governatore Oleh Synyehubov su Telegram. Almeno una dozzina di persone sono rimaste ferite. Secondo i resoconti, un missile guidato ha distrutto un grattacielo direttamente. Il sindaco Ihor Terechov aveva precedentemente citato attacchi con missili in quattro distretti cittadini e due grattacieli danneggiati su Telegram.

14:30 Le Forze Armate Tedesche Stanno Esercitando la Difesa nel Porto di AmburgoDalla

14:30 Zelenskyy Invita gli Imprenditori Americani ad Investire nel Settore Energetico dell'UcrainaIl Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha invitato gli imprenditori americani a investire nel settore energetico dell'Ucraina durante la sua visita. Ha sottolineato l'importanza di preparare il sistema energetico ucraino per l'inverno imminente, considerando la possibilità di blackout a causa dei danni causati dalla guerra. Zelenskyy ha offerto incentivi unici. "Questa è la nostra proposta. Questo è uno degli aspetti della nostra strategia di vittoria", ha dichiarato in un video pubblicato. Oltre a rappresentanti di società energetiche, finanziarie e assicurative, alla riunione a New York ha partecipato anche la capo dell'USAID, Samantha Power.

12:25 Un Esperto Loda l'Offensiva Ucraina a Kursk come un SuccessoAlcuni esperti si chiedono se l'offensiva ucraina a Kursk, città russa, sia un successo o un fallimento per Kiev. Tuttavia, l'esperto militare Nico Lange la considera un trionfo, osservando su X: "Se Zelensky avesse dovuto discutere il piano di pace ucraino senza l'offensiva di Kursk, questo da solo mette in luce l'importanza e il trionfo dell'offensiva di Kursk".

10:08 Il "Piano Vittoria" di Zelensky Include la Richiesta di Invito alla NATOLa richiesta dell'Ucraina di entrare a far parte della NATO fa parte del "piano vittoria" del Presidente Volodymyr Zelensky per Kiev, secondo quanto dichiarato dal capo del suo ufficio, Andriy Yermak. Parlando a New York, Yermak ha invitato i partner ucraini a estendere gli inviti all'adesione alla NATO, nonostante le minacce di escalation di Mosca. La strategia comprende sia elementi militari che diplomatici. La Russia ha invaso l'Ucraina in parte a causa delle sue aspirazioni all'adesione alla NATO.

11:27 Despite le Preghiere di Pace, la Russia Rimaneggi i Suoi Obiettivi di GuerraDespite gli sforzi di Kiev per le trattative, Mosca rimane salda sui suoi obiettivi di guerra in Ucraina. "Una volta raggiunti questi obiettivi in un modo o nell'altro, l'operazione militare speciale si concluderà", ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, facendo riferimento all'invasione russa prolungata e brutale. Ha reagito alle dichiarazioni del Presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante la sua visita negli Stati Uniti, in cui Zelensky ha previsto la fine della guerra più vicina di quanto molti si aspettassero. Zelensky ha presentato la sua "strategia di vittoria" negli Stati Uniti, con l'obiettivo di costringere Mosca a trattative. Gli obiettivi di guerra della Russia includono il controllo delle regioni ucraine di Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia, il sabotaggio dell'adesione dell'Ucraina alla NATO e in precedenza il rovesciamento del governo di Kiev. Gli esperti ritengono che l'obiettivo principale della Russia sia quello di conquistare l'intera Ucraina.

09:13 La Situazione a Wuhledar Si Aggrava - I Soldati Russi Potrebbero Usare Metodi SlealiLa situazione a Wuhledar è critica e peggiora, secondo il canale militare filo-ucraino Deepstate. "I russi stanno cercando di circondare l'insediamento mentre lo distruggono con l'artiglieria". Deepstate non ha riferito dell'infiltrazione delle truppe russe. "Resistere fino alla fine equivale a sacrificare le rovine a spese del nostro esercito, che è inaccettabile. Avremmo dovuto considerare le conseguenze di oggi prima, ma ora è troppo tardi. I soldati della 72ª Brigata non si arrendono e resistono Despite tutto". Nexta, un'organizzazione dei media dell'Europa orientale, indica che la Russia sta nuovamente utilizzando la tattica della "terra bruciata", bombardando pesantemente Wuhledar dal cielo.

08:55 Le Immagini Satellite Mostrano Estesi Danni nei Depositi di Munizioni RussiL'Ucraina ha eseguito diversi attacchi significativi sui depositi di munizioni, distruggendo grandi quantità di razzi, granate d'artiglieria e altre risorse russe. Le immagini a risoluzione

09:27 Fortezza della Resistenza: Wuhledar sull'orlo del precipizio? Forze russe infiltranoLe forze russe stanno infiltrando la città ucraina orientale di Wuhledar, secondo i resoconti dei media di stato e dei blogger. "Le forze russe sono entrate a Wuhledar - l'assalto alla città è iniziato", scrive Yuri Podolyaka, un blogger militare filorusso di origine ucraina. Altri blogger militari filorussti confermano l'attacco. La città, situata nella regione di Donetsk, è circondata e le operazioni di combattimento continuano a est dell'insediamento. L'analista militare colonnello Reisner informa ntv.de che le truppe russe stanno avanzando verso la città da più direzioni, come una morsa. "Wuhledar è in pericolo di essere accerchiata. Si presume che la 72ª brigata meccanizzata, equipaggiata con carri armati e veicoli militari, avrà difficoltà a mantenere la zona."

08:59 Russia e Ucraina si scontrano con i droni per tutta la notteLa difesa aerea russa ha abbattuto 13 droni ucraini durante la notte, secondo le dichiarazioni delle autorità. Sei sono stati intercettati nelle aree di Belgorod e Kursk, e uno su Bryansk, come riferito dall'agenzia di stampa ufficiale TASS, citando il ministero della difesa russo. L'Ucraina riferisce di essere stata attaccata dalla Russia con 81 droni e 4 missili durante la notte. 79 droni sono stati abbattuti o costretti a schiantarsi. I primi resoconti indicano che non ci sono state vittime o danni.

08:17 La posizione aperta del Danimarca sugli attacchi a lunga distanza contro la RussiaLa premier danese Mette Frederiksen esorta gli alleati dell'Ucraina ad approvare l'uso di armi occidentali con portata estesa contro la Russia. "Credo che sia ora di porre fine al dibattito sui limiti", afferma Frederiksen in un'intervista a Bloomberg. Il limite più significativo è già stato superato. "E fu quando i russi invasero l'Ucraina". Ella dichiara che non permetterà mai alla Russia di dettare ciò che è giusto per la NATO, l'Europa o l'Ucraina, dice Frederiksen.

07:38 Le vittime russe presumibilmente sepolte e segnalate come disperse per risparmiare fondi

Secondo una conversazione telefonica trapelata pubblicata dall'intelligence militare ucraina, i soldati russi che muoiono in battaglia vengono sepolti sul posto per evitare costosi pagamenti alle loro famiglie. "Li uccidono, la battaglia continua, fa caldo, iniziano a puzzare, così li seppelliamo lì e poi vengono segnalati come dispersi. Se sono dispersi, la famiglia non riceve il pagamento. Capisci?", spiega un uomo al suo interlocutore, un residente della regione russa di Belgorod, nella chiamata riportata dal Kyiv Independent. Il risarcimento per ogni soldato caduto varia tra $67.500 e $116.000.

06:59 Le dichiarazioni della Russia non promettono nulla per la risoluzione del conflitto

Mentre il presidente ucraino Zelenskyy promuove il suo "piano di vittoria" negli Stati Uniti, non ci sono segni da parte della Russia che mostrano interesse per la risoluzione del conflitto. "Il Cremlino continua a sostenere pubblicamente la sua mancanza di interesse per un accordo di pace che non comporti la resa completa del governo ucraino e l'annientamento dello stato ucraino", scrive l'Istituto per gli Studi di Guerra (ISW). Alti rappresentanti russi hanno recentemente espresso opposizione alla partecipazione al prossimo summit per la pace, e il portavoce del Cremlino Peskov ha ribadito che la Russia non è disposta a trattare su alcuna condizione diversa dalla resa dell'Ucraina, definendo anche la NATO e l'Occidente come un "collettivo nemico". "L'ISW continua a valutare che il Cremlino non ha intenzione di partecipare a negoziati di pace in buona fede con l'Ucraina e menzionerà solo 'accordi di pace' e 'negoziati' per fare pressione sull'Occidente perché eserciti pressioni sull'Ucraina per fare concessioni preventive riguardo alla sua sovranità e integrità territoriale."

06:27 Zelenskyy: Azioni decisive potrebbero concludere l'aggressione russa entro l'anno prossimoAzioni decisive da parte del governo degli Stati Uniti potrebbero accelerare la fine dell'aggressione russa contro l'Ucraina entro la fine del prossimo anno, secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy. "Ora, alla fine dell'anno, abbiamo una vera opportunità di rafforzare la cooperazione tra l'Ucraina e gli Stati Uniti", ha scritto Zelenskyy in un post sul suo canale Telegram dopo un incontro con una delegazione bipartitica del Congresso degli Stati Uniti. Zelenskyy si trova attualmente negli Stati Uniti per partecipare alle sessioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e presentare il suo "piano di vittoria" al governo degli Stati Uniti.

05:44 Due adolescenti appiccano il fuoco a un elicottero Mi-8 a OmskDue adolescenti hanno appiccato il fuoco a un elicottero Mi-8 in una base aerea russa a Omsk lo scorso sabato utilizzando una bottiglia molotov, secondo il canale Telegram Baza. I 16enni sono stati poi arrestati e avrebbero dichiarato di essere stati offerti $20.000 per compiere l'attacco. L'elicottero ha subito danni consistenti, secondo i media russi. Questo episodio segue un attacco simile dell'11 settembre, quando due giovani hanno appiccato il fuoco a un elicottero Mi-8 all'aeroporto di Nojabrsk, nella regione di Tyumen. Sono stati segnalati una serie di incidenti di sabotaggio in diverse regioni russe, compresi i deragliamenti dei treni. In gennaio, l'intelligence militare ucraina (HUR) ha dichiarato che alcune ferrovie russe erano state prese di mira da "ignoti avversari del regime di Putin".

03:50 Zelensky: "La pace è a portata di mano"Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky esprime speranza per una prossima risoluzione del conflitto con la Russia. "Credo che siamo più vicini alla pace di quanto pensiamo," afferma Zelensky in un'intervista con l'emittente americana ABC News. La fine del conflitto sembra imminente. Durante l'intervista, egli fa appello agli Stati Uniti e ad altri alleati per continuare a sostenere l'Ucraina.

02:50 Vittime dopo gli attacchi russi a ZaporizhzhiaLe forze russe hanno eseguito un'altra serie di attacchi sulla città sud-orientale ucraina di Zaporizhzhia martedì sera, secondo il governatore regionale Ivan Fedorov. Una persona è morta, secondo il rapporto. Un funzionario cittadino, citato dalla televisione pubblica Suspilne, afferma che cinque persone, tra cui una ragazza di 13 anni, sono rimaste ferite. Almeno 23 persone sono state ferite in precedenti attacchi alla città, sia di giorno che durante la notte. Fedorov ha condiviso su Telegram che due case sono state distrutte nell'ultimo attacco; Tuttavia, non è chiaro che tipo di arma è stata utilizzata. Le forze russe hanno anche preso di mira l'infrastruttura della città, scatenando un incendio che è stato gestito efficacemente dai servizi di emergenza, prevenendo qualsiasi ferito.

01:29 Le truppe ucraine sotto pressione a PokrovskSecondo i loro resoconti, le forze ucraine continuano a fare fronte alla pressione nella parte orientale del paese. "La situazione a Pokrovsk e Kurachove rimane tesa," riferisce il quartier generale dell'esercito a Kyiv nel suo aggiornamento quotidiano sulla situazione. La maggior parte dei 125 attacchi russi lungo la linea del fronte si è concentrata in questa area, con oltre 50 attacchi effettuati qui. Gli ucraini sono riusciti a rallentare l'avanzata russa sulla strategicamente cruciale Pokrovsk, secondo gli osservatori indipendenti; Tuttavia, la situazione rimane precaria per i difensori più a sud a Kurachove. Gli avanzamenti delle forze russe vicino alla città mineraria di Hirnyk minacciano di accerchiare diverse unità lì. Manovre simili per bypassare le posizioni difensive stanno anche emergendo più a sud vicino alla città di Vuhledar, che i russi hanno lottato per catturare attraverso assalti diretti in precedenti tentativi.

00:28 Cittadino statunitense in Russia condannato per tentato rapimentoUn cittadino statunitense è stato condannato a sei anni di prigione in Russia per aver tentato di lasciare il paese con suo figlio russo senza il consenso della madre, secondo le autorità giudiziarie. In un tribunale situato nell'enclave di Kaliningrad, il imputato è stato riconosciuto colpevole di tentato "rapimento" e condannato a scontare la pena in un campo di lavoro. La sentenza legale indica che il cittadino statunitense ha tentato di lasciare per la Polonia con suo figlio di quattro anni in luglio 2023 senza ottenere il consenso della madre. Il imputato è stato arrestato dalle autorità di frontiera prima di poter lasciare il paese attraverso un'area boschiva. A causa della tensione tra gli Stati Uniti e la Russia sul conflitto ucraino, i rapporti tra i due paesi sono sotto pressione.

23:14 La Russia conferma le morti seguite all'attacco a BelgorodTre persone sono morte in un attacco a un villaggio russo situato vicino al confine con l'Ucraina, secondo le autorità locali. Il villaggio di Archangelskoe, a soli 5 chilometri dal confine, ha subito bombardamenti da parte dell'esercito ucraino, secondo il governatore della regione di Belgorod, Vyacheslav Gladkov, sul servizio di messaggistica Telegram. Due adulti e un teenager sono morti e due persone aggiuntive, tra cui un bambino, sono rimaste ferite nell'attacco.

22:13 Zelensky elogia Scholz per il sostegno della Germania dopo l'incontro a New YorkDopo un incontro con il Cancelliere tedesco Olaf Scholz a New York, il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha riconosciuto il sostegno della Germania. "Siamo profondamente grati per il sostegno della Germania," ha twittato Zelensky. "Insieme, abbiamo salvato molte vite e possiamo contribuire a rafforzare la sicurezza in tutta l'Europa." Scholz, however, ha ribadito la posizione del governo tedesco di non fornire armi estese all'Ucraina.

21:35 Forbes: mentre la sola portaerei russa declina, l'equipaggio si sposta verso lo sforzo bellicoLa sola portaerei russa, chiamata "Admiral Kuznetsov", ha attirato l'attenzione per i suoi numerosi guasti dal suo lancio negli anni '80, nonostante abbia avuto solo pochi dispiegamenti, secondo i resoconti. Ora, Forbes magazine afferma che un numero crescente di marinai del 15.000 membri dell'equipaggio vengono deployati nella guerra in Ucraina, non a bordo della portaerei, ma come parte del loro proprio battaglione. Secondo Forbes, questa mossa è una delle strategie adottate per soddisfare i bisogni mensili di reclutamento della Russia, che il magazine stima a 30.000 nuovi combattenti ogni mese. Nel frattempo, l'Admiral Kuznetsov sembra deteriorarsi e appare sempre più probabile che diventi un elemento permanente lungo la costa di Murmansk, dove è stata stationed per qualche tempo.

