Baerbock critica il personale dei media russi.

È stato reso chiaro dal Ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock, durante l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che la Russia non sta rispettando gli standard della comunità internazionale. Un rappresentante dei media russi ha tentato di affrontare Baerbock durante la sua interazione con i giornalisti tedeschi, ma è stato respinto fermamente da lei davanti alle telecamere in diretta.

È avvenuto un incidente che ha coinvolto un rappresentante dei media russi durante l'intervento del Ministro degli Esteri Baerbock con i giornalisti presso la sede dell'ONU a New York. Un giornalista della televisione di stato russa Channel 1 ha tentato di interferire con Baerbock mentre si dirigeva a parlare con i giornalisti tedeschi. Successivamente, ha cercato di farsi spazio accanto a lei prima dell'inizio del suo intervento.

Gli ufficiali del Ministero degli Esteri hanno richiesto all'uomo di mettersi in fila con gli altri giornalisti. Baerbock è intervenuta anche lei, insistendo perché rispettasse la fila per permettere l'inizio della conferenza stampa. Baerbock ha iniziato il suo intervento dicendo: "Buon pomeriggio, come sono qui all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il cuore delle pulsazioni globali, è evidente che quando non tutti rispettano le regole, eventi come le conferenze stampa o addirittura il mondo possono deragliare". È fondamentale, ha sottolineato, allinearsi con coloro che vogliono mantenere la stabilità globale, anche in tempi di disaccordo, come l'invasione russa dell'Ucraina.

Baerbock ha anche esortato la Cina, in conformità con i suoi obblighi della Carta delle Nazioni Unite, a contribuire a una soluzione pacifica del conflitto. L'argomento è stato discusso durante il suo incontro con il Ministro degli Esteri cinese Wang Yi in precedenza nella giornata. Ha sottolineato l'importanza della collaborazione reciproca per la pace, dicendo: "Per raggiungere la pace, tutti devono fare la loro parte". Le opportunità devono essere colte, ha istruito, anche quando c'è disaccordo, "per avanzare verso una soluzione attraverso diverse collaborazioni". La Carta delle Nazioni Unite è il nucleo di questo obiettivo.

"Evitare di scatenare un altro conflitto"

Temendo l'escalation di un altro conflitto nel Medio Oriente, Baerbock ha messo in guardia contro ulteriori ostilità dopo significativi attacchi aerei israeliani contro i miliziani di Hezbollah in Libano. "Dobbiamo evitare un altro conflitto nel Medio Oriente, ma dobbiamo mirare alla de-escalation, soprattutto data la situazione attuale del Libano", ha detto la politica dei Verdi. I resoconti di vittime civili, compresi i bambini e il personale dell'UNHCR, hanno evidenziato l'urgente bisogno di sforzi per la pace da parte di tutte le parti coinvolte. "La de-escalation è necessaria su tutti i fronti", ha aggiunto Baerbock.

L'UNHCR ha confermato la morte del figlio più giovane di un dipendente dopo che la sua casa è stata colpita da un razzo israeliano. Un altro membro del personale è

