Baerbock annuncia 100 milioni di euro in aiuti invernali per l'Ucraina

Un incontro per l'adesione della Moldavia si sta svolgendo a Chisinau. Si tratta dell'applicazione della Moldavia per l'adesione all'UE e dei modi per rafforzare le sue difese contro gli attacchi occulti della Russia. L'Ucraina è anch'essa un punto focale.

La Germania sta contribuendo con altri 100 milioni di euro all'Ucraina durante l'inverno, considerando gli attacchi continui della Russia alle sue infrastrutture. Avvertita della pianificazione da parte della Russia di un'altra guerra invernale per rendere la vita in Ucraina il più sgradevole possibile, la Ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock ha parlato al 5° Incontro di Sostegno alla Moldavia nella capitale di Chisinau. Ha evidenziato che metà dell'infrastruttura energetica dell'Ucraina è stata distrutta.

Numerosi partner internazionali hanno esaminato le strategie per aiutare la Moldavia nel suo percorso verso l'UE e proteggerla dagli attacchi ibridi della Russia. Baerbock ha espresso preoccupazione per il destino dell'Ucraina, dicendo: "Se l'Ucraina cade, allora la Moldavia potrebbe seguirla". L'alleanza è stata lanciata da Baerbock, insieme alla Francia e alla Romania, ad aprile 2022. Baerbock ha elogiato i progressi della Moldavia nell'ottenere il sostegno.

Putin aveva cercato di indebolire la Moldavia, ma "i suoi sforzi sono falliti. Ora, come l'Ucraina, la Moldavia è anch'essa un potenziale membro dell'UE". L'attenzione ora è sul further stabilizzare il paese. Il Presidente della Moldavia Maia Sandu ha chiesto ai partner di sostenere il loro sostegno. "Stiamo rimanendo senza tempo", ha detto. La crescita economica è vitale per rafforzare la democrazia, la base per stabilire un'economia prospera. La Moldavia è ansiosa di stimolare la crescita e la stabilità a casa e nella regione, ma non può farlo da sola.

La Moldavia, uno dei paesi più poveri d'Europa, è divisa tra fazioni pro-europee e pro-russe, come l'Ucraina. È diventata un paese candidato all'UE nel 2022, insieme all'Ucraina. Il 20 ottobre, la Moldavia terrà un referendum insieme alle elezioni presidenziali per decidere se inserire l'adesione all'UE nella sua costituzione, consolidando il suo percorso europeo. L'adesione all'UE entro il 2030 è un obiettivo ambizioso, ma stanno lavorando per raggiungerlo. Sono state discusse le modalità di supporto al percorso dell'UE della Moldavia attraverso le riforme del settore della giustizia e le misure contro la corruzione, menzionate da Baerbock.

In futuro, il governo di Chisinau avrà accesso a una varietà di risorse per sostenersi, comprese le conoscenze per

