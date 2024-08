I contest Politics regionali, anche noti come elezioni regionali o locali, sono in dubbio - Baerbock afferma che gli sforzi di pace di Putin non hanno finora prodotto alcun successo.

La Ministra degli Esteri del Partito Verde, Annalena Baerbock, incolpa il Presidente russo Vladimir Putin per l'insuccesso delle iniziative di pace in Ucraina. Secondo lei, Putin si rifiuta categoricamente di prendere in considerazione l'idea di un cessate il fuoco. Di conseguenza, la Germania dovrebbe estendere il suo sostegno all'Ucraina per proteggere le sue strutture mediche, le centrali elettriche e le aree metropolitane. Baerbock ha parlato delle atrocità commesse dalle truppe russe in Ucraina e della sorte di circa 20.000 bambini rapiti dalla parte orientale del paese. È fondamentale difendere i valori umani.

Il Ministro Presidente della Sassonia, Michael Kretschmer (CDU), ha costantemente spinto per la riduzione degli invii di armi all'Ucraina e il dialogo con la Russia. Ha anche sostenuto la riparazione del gasdotto Nord Stream 1 come condizione per il ripristino delle forniture di gas russo.

Kretschmer viene criticato come "errato guida esterna" dal Ministro della Giustizia della Sassonia Katja Meier, un membro di spicco del Partito Verde nella campagna elettorale per le elezioni statali. "I Verdi stanno fermamente con l'Ucraina", ha dichiarato Meier. Il suo partito manterrà questa posizione, ha aggiunto la capogruppo Franziska Schubert.

La Sassonia eleggerà un nuovo parlamento regionale domenica. Dal 2019, i Verdi sono al governo qui in coalizione con la CDU e la SPD. Tuttavia, sono preoccupati per il mantenimento dei loro seggi nel parlamento. I sondaggi suggeriscono che otterranno circa il 5% dei voti - un calo significativo rispetto alla loro quota del 2019 del 8,6%. Tuttavia, mirano a continuare la partecipazione al governo. Lottano per la transizione energetica e l'accelerazione della conversione forestale. Inoltre, spingono per la riduzione della burocrazia e una lotta incessante contro l'estremismo di destra.

