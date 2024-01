Bad Bunny ottiene un primo Grammy con il suo album in lingua spagnola

L'artista, che martedì ha ottenuto tre nomination ai 65esimi Grammy Awards, è diventata la prima a ottenere una nomination come album dell'anno per un album completamente in spagnolo.

"Un Verano Sin Ti", che si traduce in "Un'estate senza te", è anche il primo album a ricevere una nomination come album dell'anno sia ai Grammy che ai Latin Grammy, che si terranno giovedì.

Oltre alla nomination per l'album dell'anno, Bad Bunny ha ottenuto nomination nelle categorie miglior performance pop da solista e miglior album di música urbana.

L'artista portoricano è stato precedentemente nominato per sei Grammy e ne ha vinti due. L'anno scorso ha vinto come miglior album di música urbana per "El Último Tour Del Mundo" e nel 2020 ha vinto come miglior album latin pop o urban per il suo secondo album in studio da solista "YHLQMDLG".

I Grammy Awards 2023 andranno in onda domenica 5 febbraio 2023 alle 20.00 ET/5.00 PT su CBS e Paramount+.

Fonte: edition.cnn.com