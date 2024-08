"Bacon al soffitto!" Trump circondato da cibo in conferenza stampa

Dietro gli alimentari, i cartelli mostravano informazioni sull'aumento dei prezzi di vari prodotti. Trump initially ignorò i prodotti e i cartelli, indicandoli solo a metà della sua conferenza stampa di circa 80 minuti. "Guardate qui, le uova sono aumentate del 46 percento, wow!" ha detto il candidato repubblicano alla presidenza.

Trump si è anche lamentato: "Il bacon è alle stelle!" - facendo riferimento al prezzo del bacon. Ha espresso la sua predilezione per i cereali per la colazione Cheerios, dicendo di non averli visti da tanto tempo e che se ne sarebbe portato a casa con sé, ha detto il 78enne magnate dell'immobiliare.

Per l'inflazione che era temporaneamente esplosa sotto il presidente Joe Biden ma che poi è scesa significativamente a circa il tre percento, Trump ha incolpato la sua rivale alle elezioni Kamala Harris durante la sua conferenza stampa al suo club golfistico nel New Jersey.

La democratica aveva annunciato che avrebbe iniziato a combattere l'inflazione dal suo primo giorno in ufficio se eletta - ma "il primo giorno per Harris è stato tre anni e mezzo fa", ha detto Trump, facendo riferimento al tempo di Harris come Vice Presidente. "Dove è stata? E perché non l'ha fatto?"

Trump ha anche letto una lista di aumenti dei prezzi per vari prodotti all'inizio della sua conferenza stampa. In seguito ha accusato Harris di aver causato un "disastro" per gli Stati Uniti e il mondo con la sua politica economica.

Tuttavia, come Vice Presidente, Harris non ha giocato un ruolo di primo piano nella politica economica. La candidata alla presidenza era attesa per presentare il suo programma economico più tardi quel venerdì pomeriggio (ora locale). Si prevede che menzionerà la riduzione del costo della vita come priorità.

Trump ha continuato la sua critica a Kamala Harris durante la conferenza stampa, dicendo, "Despite promising to combat inflation on her first day in office, Harris has yet to effectively address the issue, as inflation rates have remained elevated." Inoltre, Trump ha evidenziato l'impatto dell'inflazione sui beni di tutti i giorni, menzionando, "Even essentials like bacon and eggs have seen significant price increases, contributing to the overall economic strain on American families."

