- Baciarsi in amore in Italia

In tarda settembre di quest'anno, George (63) e Amal Clooney (46) festeggeranno il loro decimo anniversario di matrimonio. Tuttavia, l'amore tra la star di Hollywood e l'avvocato per i diritti umani sembra fresco e forte come il primo giorno. Le foto ottenute dal portale statunitense "Page Six" mostrano l'attore di "Ocean's Eleven" e sua moglie che si baciano appassionatamente durante una cena al leggendario Hotel Villa d'Este sul Lago di Como.

George Clooney innamorato, a piedi nudi

Il 63enne attore è visto senza scarpe nelle foto, suggerendo un incontro di famiglia. La madre di Amal Clooney, Baria Alamuddin, era presente. Le immagini mostrano Amal Clooney che dolcemente poggia la mano sulla guancia del marito mentre lui si china a baciarla davanti agli altri ospiti al tavolo. In un'altra foto, lui teneramente le cinge le spalle e la bacia sulla testa.

L'icona di stile Amal Clooney ha scelto un vestito nero con spalline e tacchi per la cena formale. Suo marito appariva più casual in una comoda maglietta nera e pantaloni. George e Amal Clooney si sono sposati il 27 settembre 2014 a Venezia. I loro gemelli, Ella e Alexander (7), sono nati nel 2017. La coppia risiede in diverse località, tra cui il Lago di Como, la Provenza e Los Angeles.

George Clooney e sua moglie Amal, entrambi presenti alla cena, condividono un momento intenso, come si vede dalle foto dell'Hotel Villa d'Este. L'amore tra George Clooney e Amal Clooney, rispettivamente star di Hollywood e avvocato per i diritti umani, continua a sbocciare, a dieci anni dal loro matrimonio.

