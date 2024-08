- Bach si dimetterà come presidente del CIO nel 2025

Thomas Bach rinuncerà alla fine del suo secondo mandato come Presidente del CIO nel prossimo anno. Il 70enne ha dichiarato all'Assemblea Generale del Comitato Olimpico Internazionale a Parigi che non avrebbe accettato alcuna modifica al Carta Olimpica per eliminare il limite di mandato. "Un cambiamento di leadership è meglio per la nostra organizzazione", ha spiegato Bach. "Alla mia età, non sono più il miglior capitano. I nuovi tempi richiedono nuovi leader".

Bach aveva lasciato aperta la possibilità di rimanere in carica fino all'ultimo minuto, ma aveva anche assicurato di essere fedele alla Carta Olimpica. Nativo di Würzburg, Bach ha assunto la carica più alta del CIO nel 2013, succedendo al belga Jacques Rogge.

Bach aveva voluto rimanere silente sul suo futuro fino alla fine dei Giochi Estivi a Parigi. Ha citato una raccomandazione dalla Commissione Etica del CIO. Se Bach avesse voluto candidarsi di nuovo, la necessaria modifica alla Carta Olimpica avrebbe potuto essere approvata dai membri del CIO in qualsiasi momento per voto postale.

Bach: "Le conversazioni mi hanno profondamente colpito"

Secondo la carta attuale, Bach dovrà lasciare la sua carica l'anno prossimo. Dopo dodici anni, la rielezione non è più possibile. All'inizio della sessione del CIO a Mumbai lo scorso ottobre, diversi membri del CIO si erano espressi a favore di una riforma dei statuti per consentire a Bach un altro mandato. "Queste conversazioni mi hanno profondamente colpito e hanno toccato il mio cuore", ha detto Bach riguardo ai dibattiti interni sulla prosecuzione della sua presidenza.

Secondo la commissione etica del CIO, il tempismo della decisione di Bach su un'altra candidatura "poneva un alto rischio di offuscare il corso dei Giochi Olimpici nonché la campagna elettorale stessa", ha dichiarato un portavoce del CIO a marzo. Pertanto, Bach avrebbe dovuto rimandare la sua decisione fino dopo i Giochi Estivi, che si sono conclusi domenica.

La decisione di Thomas Bach di non candidarsi per un altro mandato come Presidente del CIO è stata influenzata da conversazioni sincere con i colleghi membri. Il suo mandato attuale terminerà l'anno prossimo e, secondo la Carta Olimpica, la rielezione non è più un'opzione dopo dodici anni in carica.

Leggi anche: