Babbo Natale ha bisogno di voi per far dormire i vostri figli la vigilia. Ecco come

Tranne me, all'età di 7 anni. Mi svegliai così eccitato quando l'orologio segnava la mezzanotte che mia madre finì per regalarmi il mio primo regalo di Natale: l'ultimo album di Shaun Cassidy. Riesco ancora a sentire l'eccitazione prima di riaddormentarmi.

Ora che ho un figlio, provo più compassione per i miei colleghi genitori che assemblano e incartano i regali fino alle ore piccole del giorno di Natale. Non abbiamo bisogno che i nostri figli rimangano svegli fino a tardi o che si sveglino nel bel mezzo di tutti gli incarti. Come minimo ci rallentano per un'ora o più. Nel peggiore dei casi, vedono Babbo Natale all'opera.

Quindi, cosa si può fare? Ho chiesto all'esperto del sonno, il dottor Raj Dasgupta, professore associato di medicina clinica presso la Keck School of Medicine della University of Southern California, che vi assicuro non è un Grinchy. Il padre di tre bambini di 4, 8 e 10 anni potrebbe applicare i suoi consigli a casa quest'anno.

Le sue risposte sono state leggermente modificate per chiarezza e perché ammiro i suoi gusti in fatto di musica natalizia, l'autocontrollo nei confronti dei vassoi di biscotti e i consigli che dà a parenti e amici. (Le mie risposte sono in corsivo).

Organizzate un piano per la vigilia di Natale. Uscite all'aperto (se possibile) al mattino per fare esercizio fisico e far stancare i vostri figli. La luce del sole al mattino aiuta anche a resettare il nostro ritmo circadiano, che a sua volta facilita il sonno notturno. Rilassatevi nel tardo pomeriggio. Stabilite degli orari per andare a letto e per svegliarsi che tutti siano d'accordo a rispettare. Se si parte per le vacanze o si cambia la disposizione del sonno per accogliere i visitatori, è importante che tutti siano d'accordo su chi dormirà dove e in quale letto prima di andare a letto.

Evitate troppe bombe di zucchero per le feste. Non mangiate dolci la vigilia di Natale, a meno che non vogliate che vostro figlio di 6 anni corra in cucina cantando con un'ottava più alta di "All I Want for Christmas Is You" di Mariah Carey. (È interessante notare che le prove scientifiche affermano che lo zucchero non significa necessariamente che i vostri figli saranno iperattivi, ma non si può escludere che lo zucchero possa avere un leggero effetto sul comportamento.

I bambini che non dormono desiderano più cibi zuccherati e gli studi hanno dimostrato che una scarsa qualità del sonno è significativamente correlata a una maggiore assunzione di zuccheri aggiunti. Tuttavia, è sempre meglio ridurre l'assunzione di zuccheri nell'arco della giornata, soprattutto in prossimità dell'ora di andare a letto. È particolarmente importante non mangiare a due ore dal sonno, perché questo può tenerci svegli. ( Se avete amici e parenti in visita, assicuratevi che non vi offrano troppi dolciumi prima di andare a letto. (Mostrate questa storia ai nonni).

Offrite il regalo della Vigilia. Lasciate che i vostri figli abbiano un regalo a testa la vigilia di Natale e provate a includere una lettera di Babbo Natale che li incoraggi ad andare a dormire in modo che possa consegnare il resto dei regali. (OK. Dr. Raj - è geniale!)

Avvisateli di Babbo Natale solo come ultima risorsa. Se tutto il resto fallisce e non si addormentano, ricordate loro che Babbo Natale non verrà mentre sono svegli. (Questo dovrebbe farli addormentare se non c'è altro da fare.

Una volta addormentati, è il momento di lavorare con Babbo Natale per impacchettare i regali, in modo che possa andarsene.

Balzò sulla sua slitta, e alla sua squadra diede un fischio,

e tutti volarono via come la piuma di un cardo.

Ma lo sentii esclamare, prima che sparisse dalla circolazione.

"Buon Natale a tutti, e a tutti una buona notte!".

