Azioni legali contro l'ex leader della VW Winterkorn nella controversia sulle emissioni di diesel

Al giungere in tribunale, l'ex capo di Wolfsburg, Winterkorn, ha mostrato un atteggiamento riservato, rispondendo solo brevemente alle domande dei giornalisti. Ha confermato il suo stato di salute, dicendo "Sto bene", quando interrogato in merito. Quando gli è stato chiesto di riflettere sulla sua carriera professionale, ha osservato con nonchalance "Guardando i veicoli lucenti, non posso negare di apprezzarli". Non ha intenzione di esprimersi in tribunale martedì.

Alla guida di Volkswagen come CEO dal 2007 al 2015, Winterkorn si è dimesso in seguito allo scandalo delle emissioni diesel. Dopo le indagini condotte dalle autorità americane, il costruttore è stato costretto ad ammettere di aver installato illegalmente dispositivi di bypass in oltre 10 milioni di motori diesel in tutto il mondo. Questa tecnologia ingannevole consentiva ai veicoli di superare i test sulle emissioni, ma non rispettava le norme durante la guida effettiva, rendendoli non idonei all'omologazione.

Originariamente previsto per essere processato insieme a quattro altri ex dirigenti in autunno 2021, il caso di Winterkorn è stato successivamente suddiviso e posticipato a causa di problemi di salute. Entrambi i processi proseguono indipendentemente, mentre ogni camera raccoglie separatamente le prove.

Prima dell'inizio del processo, un rappresentante di Volkswagen ha dichiarato che la società stava monitorando i procedimenti. Hanno espresso dubbi sul fatto che emergano nuove rivelazioni sostanziali e hanno espresso fiducia nel fatto che i tribunali convalidino il rispetto da parte dell'azienda degli obblighi di divulgazione.

Di fronte alla possibilità di finire in prigione, Winterkorn è accusato di frode commerciale e penale, che potrebbe portarlo a scontare fino a dieci anni di carcere. La questione centrale del processo ruota intorno al momento in cui Winterkorn potrebbe aver scoperto l'esistenza del dispositivo di bypass illegale.

L'ambito del processo e la molteplicità delle accuse sono "eccezionalmente ampi", secondo un portavoce del tribunale. Sono state programmate oltre 90 udienze fino a ottobre dell'anno successivo.

