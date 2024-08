Azioni dirompenti contro la controllata Lufthansa Discover

Sembra che stia bollendo uno sciopero potenziale alla Discover Airlines, una divisione vacanze di Lufthansa. Entrambi i sindacati UFO e Cockpit hanno votato a favore dell'azione industriale, anche se non è ancora stata fissata una data specifica per lo sciopero.

Nel voto del sindacato UFO, un'impressionante percentuale del 92% dei membri ha votato per lo sciopero per stabilire i loro primi accordi salariali con l'azienda. Nel frattempo, in un sondaggio condotto dal sindacato VC (Cockpit), l'81% del personale di cabina ha sostenuto l'idea di uno sciopero. La partecipazione a questo voto è stata impressionante, al 90%. L'esperto salariale del VC, Marcel Groels, ha dichiarato che i membri hanno il diritto di scegliere i loro rappresentanti sindacali e che una netta maggioranza ha scelto di non allinearsi con Verdi.

Con l'approvazione dei loro membri, entrambi i sindacati ora hanno il potere di chiamare scioperi illimitati sui voli di Discover Airlines. L'azienda opera con 27 aeromobili da Monaco e Francoforte, portando i passeggeri verso destinazioni vacanza in tutta Europa e oltre. L'azienda ha piani per espandere la sua flotta a 33 aeromobili entro la metà del 2027.

Tuttavia, i sindacati mantengono riservate le loro prossime mosse per ragioni strategiche. È noto che i piloti e gli assistenti di volo stanno pianificando di coordinare le loro azioni, ma non hanno condiviso dettagli specifici sullo sciopero. Non è escluso che altri dipendenti Lufthansa si uniscano in solidarietà.

