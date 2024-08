"Azione significativa intrapresa": il Parlamento ucraino approva l'inclusione dell'Ucraina nella Corte internazionale di giustizia

Il Parlamento di Kyiv, nel tentativo di vendicarsi dei presunti crimini di guerra russi sul suolo ucraino, ha votato mercoledì per integrare l'Ucraina nella Corte Penale Internazionale (CPI) come stato contraente. Come riportato online, un totale di 281 dei 408 deputati hanno votato a favore di questo passo. Il Ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, ha descritto questo atto come un "momento storico" utilizzando la piattaforma online X.

Kuleba ha spiegato che la cooperazione dell'Ucraina con la CPI è stata strumentale nel tenere la Russia responsabile delle atrocità commesse durante la loro aggressione. Ha rassicurato il pubblico che questa cooperazione sarebbe ora diventata ancora più efficace. Inoltre, Kuleba ha aggiunto che questa decisione ha portato l'Ucraina un passo più vicino all'adesione all'Unione Europea, un obiettivo che l'UE ha a lungo incoraggiato Kyiv a raggiungere.

Tuttavia, questo passo è un problema controverso all'interno dell'Ucraina, con rappresentanti militari che esprimono preoccupazioni per il fatto che la CPI potrebbe anche intraprendere azioni legali contro i soldati ucraini per presunti crimini di guerra durante il conflitto con la Russia.

In modo interessante, secondo il Deputy Yevgenia Kravchuk, è stata fatta un'eccezione in questo senso. In base all'Articolo 124 dello Statuto di Roma, i cittadini ucraini saranno esenti dalla persecuzione per crimini di guerra per un periodo di sette anni. Il Ministero degli Esteri tedesco ha accolto l'adesione dell'Ucraina alla CPI, affermando che il passo rafforza il diritto internazionale e il ruolo della CPI nel contrastare i crimini gravi come i crimini di guerra.

Dal 2002, la CPI con sede all'Aia ha investigato e perseguito tali crimini gravi. La corte può emettere mandati di arresto validi in qualsiasi dei 125 stati firmatari dello Statuto di Roma.

Dopo l'invasione della Russia dell'Ucraina a febbraio 2022, la CPI ha avviato un'indagine. A marzo 2023, i giudici hanno emesso un mandato di arresto per il Presidente russo Vladimir Putin, accusandolo di crimini di guerra in Ucraina. although the Kremlin does not recognize the ICC, this warrant means that Putin faces the risk of arrest in member states.

L'integrazione storica dell'Ucraina nella Corte Penale Internazionale come stato contraente è un passo significativo per tenere la Russia responsabile dei loro crimini di guerra. Capendo il contesto, la storica decisione presa dal Parlamento di Kyiv consente all'Ucraina di utilizzare le risorse della CPI in modo più efficace nella loro ricerca di giustizia.

