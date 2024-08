- Azione per il clima all'aeroporto di Stoccarda completata

La polizia ha fermato due attivisti del movimento Last Generation all'aeroporto di Stoccarda. Le donne si erano incollate a una strada di accesso alla pista dell'aeroporto. Sono state rimosse dal terreno durante l'operazione di polizia e non hanno opposto resistenza, come ha confermato un portavoce della polizia di Reutlingen su richiesta. Secondo ulteriori informazioni della polizia federale, l'azione di protesta non ha influito sul traffico aereo.

L'azione all'aeroporto è iniziata al mattino intorno alle 5:40, come ha riferito un giornalista della dpa. È terminata poco dopo le 8:00.

"Due persone con giubbotti arancioni di sicurezza hanno espresso pacificamente la loro resistenza mostrando cartelli con le scritte 'Il petrolio uccide' e 'Firmate il trattato'", ha dichiarato l'organizzazione in una nota. "Le piste non sono state violate."

Ci sono state anche azioni all'aeroporto di Berlino Brandeburgo, all'aeroporto di Colonia-Bonn e all'aeroporto di Norimberga. A Norimberga, il traffico aereo è stato inizialmente sospeso - è stato poi ripreso nel corso della mattinata.

La protesta all'aeroporto di Stoccarda è stata classificata come un reato ambientale a causa del disturbo causato alle operazioni dell'aeroporto. Nonostante le loro proteste pacifiche, le azioni degli attivisti hanno violato i regolamenti e sono state considerate illegali.

