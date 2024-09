Il duo formato dai musicisti Jack e Meg White. - Azione legale contro Trump legata all'uso dell'"Esercito delle Sette Nazioni"

Jack e la sua ex-moglie Meg White, precedentemente noti come duo rock The White Stripes, stanno intraprendendo azioni legali contro Donald Trump. Affermano che il candidato repubblicano alla presidenza sta utilizzando il loro successo "Seven Nation Army" nella sua campagna politica senza aver ottenuto il necessario consenso.

Su Instagram, Jack ha condiviso uno screenshot della causa legale intentata insieme a Meg a New York. La didascalia recitava: "Questa macchina si sta occupando dei fascisti".

Utilizzo non autorizzato di "Seven Nation Army"

Secondo quanto riferito dalla rivista di intrattenimento "Variety", i documenti della causa legale mostrano che Trump e la sua squadra di campagne non hanno richiesto né ottenuto il consenso del gruppo per utilizzare la loro musica e non hanno risposto ai tentativi legali di risolvere la questione. Secondo The White Stripes, Trump e la sua squadra erano consapevoli dell'utilizzo non autorizzato della canzone, causando violazione del copyright. Di conseguenza, stanno ora chiedendo danni risarcitori contro Trump e i suoi collaboratori.

A fine agosto, "Variety" ha riferito che Jack aveva minacciato di fare causa alla campagna di Trump dopo che la sua assistente delegata alle comunicazioni, Margo Martin, aveva incluso la canzone "Seven Nation Army" in un video cancellato su X, che mostrava l'ingresso di Trump sul palco.

Inoltre, la denuncia fa anche riferimento a precedenti condanne da parte dei White Stripes di Donald Trump durante la campagna del 2016, quando aveva utilizzato il termine "Seven Nation Army". Hanno espresso un forte disaccordo per questa associazione. L'utilizzo della canzone ora viene percepito come "ancora più ripugnante", poiché "rigettano con veemenza la politica e le misure del candidato Trump durante la sua presidenza e quelle che ha proposto per il suo secondo mandato".

Musicisti che resistono a Trump e alla sua campagna

The White Stripes non sono gli unici musicisti a denunciare pubblicamente l'utilizzo della loro musica nella campagna di Trump. Di recente, anche personalità come Céline Dion (56), la famiglia del defunto musicista soul Isaac Hayes (1942 - 2008) e Beyoncé (43) hanno fatto notizia per questo motivo.

La causa legale intentata da Jack e Meg White afferma che Trump e la sua squadra di campagne non hanno ottenuto il loro consenso per utilizzare "Seven Nation Army", portando all'utilizzo non autorizzato del successo dei White Stripes nella sua campagna politica. La minaccia di azioni legali da parte di Jack contro Trump segue l'inclusione della canzone nella campagna video da parte della sua assistente delegata alle comunicazioni.

