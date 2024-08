- Azione di allarme contro i lavoratori della fabbricazione di dolci

Lavoratori del settore dei dolciumi dell'ovest di Berlino sono incoraggiati a unirsi a uno sciopero di protesta in corso. L'azione è iniziata alle 4 del mattino, come comunicato da un rappresentante del Sindacato dei Settori Alimentari, Bevande e Servizi (NGG) in giornata. Centinaia di persone sono attese a partecipare durante la giornata.

L'invito è rivolto ai dipendenti di August Storck, Bahlsen, Cargill Lichtenrade e Reinickendorf, Stollwerck, Storck Chocolate e Wilhelm Reuss. È prevista un'assemblea per la mattina fuori dagli stabilimenti di produzione di Bahlsen.

Il NGG sta chiedendo, tra le altre cose, un aumento salariale del 9,9% - pari a almeno 360 euro in più al mese - che potrebbe durare fino a 12 mesi. Gli apprendisti, secondo il sindacato, dovrebbero beneficiare di un'ulteriore aggiunta di 190 euro al mese.

Secondo il sindacato, i datori di lavoro hanno proposto un aumento in due fasi del 3,1 e del 2,6% nella prima tornata di trattative due settimane fa, programmato per una durata di 28 mesi.

