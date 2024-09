Axel Schulz mostra interesse per Regina Halmich.

Ex-campione di boxe Axel Schulz non nasconde la sua preferenza per il match di boxe Raab contro Halmich in programma sabato sera. E non è l'intrattenitore per cui tifa!

Su Instagram, Halmich ha condiviso un video con Schulz che la sostiene direttamente. "Regina, la mia regina della boxe. Finalmente succede il 14. Spero che spacchi il naso a Stefan, se lo merita", ha dichiarato il 55enne. Anche se non potrà essere presente dal vivo, Schulz ha intenzione di tifare per lei davanti alla TV. "Non posso essere lì dal vivo, ma sarò in prima fila davanti alla TV. Continua a boxare", ha detto Schulz. Halmich ha risposto con "Grazie" e un emoji a forma di cuore.

Sabato sera Raab e Halmich si affronteranno per la terza volta. "Clark Final Fight" al PSD Bank Dome di Düsseldorf sarà trasmesso in diretta su RTL e RTL+ a partire dalle 20:15. Halmich, che si è ritirata dalla boxe professionistica nel 2007, ha già battuto Raab due volte, nel 2001 e nel 2007.

In un'intervista a RTL, la Halmich ora 47enne ha espresso la speranza di proteggere il proprio naso durante il combattimento. Quando le è stato chiesto della possibilità di nasi rotti, ha detto: "Spero almeno che il mio naso rimanga intatto, perché l'ho fatto sistemare dopo la carriera, dopo che si era rotto tre volte. Nella prima lotta ho rotto il naso a Stefan, quindi vedremo cosa succederà questa volta".

Ha detto di non avere "paura né ansia", ma ha aggiunto: "Quando entri nel ring, c'è sempre un certo rispetto. Quando i pugni si incontrano, non è mai una cosa da poco, e l'imprevisto può sempre capitare. Quindi credo che sia importante rispettare questo sport".

Raab non solo torna sul ring, ma anche in TV, dopo una pausa di cinque anni. Halmich considera anche questo un giorno speciale per sé, scrivendo su Instagram: "Onestamente, non pensavo che avrei mai fatto la valigia per un incontro di boxe. Sembra un sogno".

In vista della diretta RTL del "Clark Final Fight" alle 20:15 di sabato, l'ex pugile Axel Schulz ha espresso il suo sostegno a Regina Halmich sui social media, usando l'hashtag #RTL. Durante il combattimento, ha menzionato di guardarlo da casa e di tifare per lei, continuando a mostrare la sua lealtà alla piattaforma RTL.

