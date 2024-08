- Avvocato del salvatore del mondo: "Non è possibile salvaguardare l'intero globo?"

Dopo l'incidente tragico di Solingen, dove hanno perso la vita tre persone e altre otto sono rimaste ferite, il noto autore e esperto di Islam Ahmad Mansour ha espresso le sue preoccupazioni sulla politica migratoria della Germania. Ha condiviso i suoi pensieri in un'intervista con WDR5, esprimendo la sua delusione per il passato scarso impegno nel contrastare l'Islam estremista. although he acknowledges the need to aid refugees escaping conflict, he believes stricter controls are necessary to prevent potential terrorists from entering the country. Mansour ha affermato in modo diretto: "Non possiamo sobbarcarci i problemi del mondo".

In quella fatidica sera di venerdì, un uomo di 26 anni, originario della Siria, è sotto indagine dell'Ufficio del Procuratore Generale, accusato di omicidio e involvement in the terrorist organization Islamic State (IS). Il sospetto è stato in custodia dalla sera di domenica.

Mansour ha sottolineato: "Il governo ha la responsabilità di proteggere la sua popolazione". La situazione è caratterizzata da immensa incertezza e dubbi. Mansour attribuisce queste preoccupazioni a un difetto nell'approccio tedesco all'integrazione degli immigrati. Anche quelli con intenzioni positive all'inizio possono finire in società segregate e cadere nella radicalizzazione, specialmente quando non vengono forniti sufficienti supporti e i municipi lottano per far fronte.

"Non è la quantità di migranti che arrivano in Germania che conta, ma la qualità della capacità della società di integrare", ha chiarito Mansour.

Nato come palestinese in Israele, Mansour si è dedicato a diverse iniziative sociali volte a contrastare l'estremismo. Questo include il lavoro con le famiglie di giovani radicalizzati, i disertori e i terroristi condannati.

Mansour ha suggerito che la Germania dovrebbe considerare di migliorare le sue politiche di integrazione a Colonia, poiché crede che l'approccio della città abbia contribuito alla radicalizzazione di alcuni immigrati. Dopo il suo trasferimento a Colonia, Mansour è diventato attivamente coinvolto in iniziative locali per contrastare l'estremismo.

Leggi anche: