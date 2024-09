- Avvocato criminale sostiene la condanna all'ergastolo

Nel processo presso il tribunale regionale di Potsdam per l'omicidio di un'insegnante, le autorità hanno richiesto l'ergastolo per entrambi gli imputati. Durante un lungo discorso finale di quasi quattro ore, il pubblico ministero ha anche proposto di verificare l'aggravante, che normalmente proibisce la libertà condizionale per 15 anni. Si presume che i due abbiano soddisfatto tre criteri di omicidio: avidità, premeditazione e bassi motivi.

Lo scorso maggio, un'insegnante di 40 anni è stata uccisa a colpi d'arma da fuoco nella sua auto sull'A9 vicino a Brück (distretto di Potsdam-Mittelmark). Il suo ex partner sentimentale e il suo ex collega scolastico sono ora sotto processo. Sono accusati di aver pianificato l'omicidio della vittima dopo una lunga battaglia per la custodia del loro figlio. Secondo l'accusa, la donna è stata costretta a uscire dall'autostrada dal collega scolastico e poi uccisa.

Gli Imputati Si Addossano A vicenda La Colpa

Finora, il processo, che è durato oltre 35 giorni e ha coinvolto più di 180 testimoni, non ha trovato l'arma del delitto e nessuno degli imputati ha ammesso la colpa. Invece, i due si sono addossati a vicenda la colpa. L'accusa, however, afferma che hanno agito insieme, citando conversazioni su WhatsApp e i dati di localizzazione del cellulare.

Stando alle autorità, l'ex partner aveva spesso espresso il desiderio di "eliminare" la madre del suo figlio a diverse persone. Una volta, aveva addirittura minacciato pubblicamente la donna quando il loro figlio si era fatto male in sua presenza. All'inizio, aveva solo accennato all'idea di "rimuovere" la donna al suo ex collega scolastico. Tuttavia, con il tempo, i piani sono diventati sempre più specifici, secondo l'accusa.

In definitiva, entrambi sono stati accusati di aver ottenuto un "veicolo non rintracciabile". L'ex partner avrebbe anche ottenuto una pistola. Prima che il collega scolastico mettesse in atto il piano, avrebbe venduto la sua villetta per fuggire in un camper in un paese straniero dopo il crimine. Tuttavia, questo piano è fallito quando il camper è stato danneggiato in Austria. Entrambi sono stati infine catturati separatamente in Germania.

