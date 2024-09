- Avvocati per l'educazione dell'imam in Germania di Merz

Figura di spicco della CDU Friedrich Merz vede valore nell'educazione degli Imams all'Accademia Islamica Tedesca. "Il corso è giusto", ha dichiarato dopo la sua visita all'Accademia Islamica di Osnabrück, "per garantire che i 5,5 milioni di musulmani residenti in Germania possono ricevere guida nelle loro moschee da Imams che sono stati formati in Germania".

L'obiettivo principale dell'Accademia Islamica è offrire istruzione teologica pratica per leader religiosi fluenti in tedesco per le comunità delle moschee. Merz ha espresso il suo sostegno per il proseguimento dell'operato dell'accademia.

L'Accademia Islamica è stata inaugurata alla fine del 2019, con i primi 26 diplomati che hanno ricevuto la loro accreditazione nel settembre 2022. Il programma di formazione fondamentale per Imams offerto lì è attualmente l'unico nel suo genere in tutto il paese.

Circa 1.000 leader religiosi turchi devono essere sostituiti

Il Ministero dell'Interno tedesco ha dichiarato a dicembre che i circa 1.000 Imams affiliati con il corpo religioso turco Diyanet, attualmente in funzione in Germania, dovrebbero essere sostituiti da Imams formati in Germania nei prossimi anni, con almeno 100 Imams in più da formare ogni anno.

La Germania e la Turchia hanno concordato un piano per la graduale interruzione dell'invio di Imams. Questa è stata una questione in sospeso perché i leader religiosi, che generalmente servono per quattro anni, prendono le loro indicazioni da Ankara e spesso hanno una comprensione limitata della società tedesca.

La decisione di sostituire circa 1.000 Imams turchi con quelli formati in Germania mira a garantire che i musulmani in Germania ricevano guida da Imams che hanno una comprensione più approfondita della società tedesca. L'Accademia Islamica Tedesca, con il suo programma di formazione fondamentale per Imams unico, è attesa per essere una fonte significativa di Imams per questo scopo.

