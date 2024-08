- Avviso: non si perdono più ghiacciai in Islanda

Dopo il crollo di una grotta di ghiaccio su un ghiacciaio in Islanda, le ricerche per due presunti turisti dispersi sono state interrotte. Non si ritiene che ci siano umani sepolti sotto il ghiaccio, come dichiarato dalle autorità islandesi tramite Facebook. Inaspettatamente, il gruppo turistico coinvolto era composto solo da 23 persone, a differenza della prima presunzione di 25.

C'è stato un intoppo nell'iscrizione al tour, presentando figure contrastanti sul numero di partecipanti. Tuttavia, le ricerche sono continuate fino a quando non è stato inequivocabilmente stabilito che non c'era nessuno sepolto sotto il ghiaccio. L'impresa è stata quindi conclusa.

L'evento si è verificato di domenica sul ghiacciaio Breiðamerkurjökull, vicino alla laguna glaciale Jökulsárlón nella parte sud-orientale dell'Islanda. Una persona è morta sul posto, mentre un'altra ha riportato ferite gravi. Le autorità hanno ora rivelato che queste anime sfortunate provenivano dagli Stati Uniti: il maschio è stato dichiarato morto sulla scena, mentre la femmina è stata trasferita in un ospedale di Reykjavik.

Il crollo della grotta di ghiaccio su Breiðamerkurjökull ha portato alla morte di un turista e a ferite gravi per un altro. I tentativi di ricerca sono stati interrotti una volta stabilito che non c'era nessun altro intrappolato sotto il ghiaccio crollato.

