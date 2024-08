- Avviso meteo: prevediamo possibili temporali prima del fine settimana.

Nei prossimi giorni, il clima mite in Assia è previsto subire un lieve calo. Il Servizio Meteorologico Tedesco prevede alcune nuvole e piogge sparse nel nord e nella parte centrale, con possibilità di occasionali temporali e rovesci intensi.

Nonostante questo cambiamento, le temperature rimarranno estive, con massime comprese tra 24 e 31°C da nord a sud, e 22°C in altura. Entro la sera di sabato, le precipitazioni sono previste cessare quasi completamente, portando a un significativo calo delle temperature, fino a 18-14°C.

Previsioni per il fine settimana

Il fine settimana si preannuncia più soleggiato. Sabato potrebbero verificarsi occasionali piogge, ma in generale rimarrà asciutto. Le massime potrebbero raggiungere i 32°C.

La domenica è prevista soleggiata e leggermente più calda: le temperature potrebbero salire fino a 28-33°C. Tuttavia, nelle colline dell'Assia settentrionale potrebbero verificarsi alcuni rovesci, secondo le previsioni del tempo.

L'inizio della nuova settimana lavorativa sarà caratterizzato da piogge sparse e temporali concentrati con forti rovesci. Tuttavia, il clima rimarrà caldo, con temperature comprese tra 28 e 32°C.

