- Avviso di grave ondata di mare emesso per la costa del Mare del Nord e la zona del fiume Elba

L'Amministrazione Costiera e Idrografica (ACI) ha emesso un avviso di mareggiata per le aree del Weser, dell'Elba e le coste frisone orientali e settentrionali. Questo avviso è attivo fino alle 20:07 di venerdì. La marea alta del pomeriggio o della sera lungo la costa frisona orientale, il Weser e l'Elba è prevista essere da 1 a 1,5 metri più alta del solito. Lungo la costa frisona settentrionale e nella regione dell'Elba di Amburgo, il livello dell'acqua salirà da 1,5 a 2 metri sopra la marea alta tipica.

Tramite il sistema di allerta Katwarn, il Centro di Situazione della Polizia di Amburgo ha segnalato una marea alta da 1,25 a 1,75 metri sopra la media lungo la scala di St. Pauli, che potrebbe portare all'allagamento del Mercato del Pesce di Amburgo. La polizia ha consigliato agli abitanti delle zone basse, in particolare quelli che risiedono vicino al porto, Hafencity e l'area dell'Elba, di evacuare. Hanno anche invitato le persone a spostare i loro veicoli parcheggiati da queste zone.

L'avviso di mareggiata potrebbe causare allagamenti in determinate aree, in particolare vicino alla regione dell'Elba di Amburgo. Le previsioni di alta marea potrebbero portare all'allagamento del Mercato del Pesce di Amburgo, come segnalato dal sistema di allerta Katwarn.

