- Avviso di esplosione all'istituto di istruzione di Hameln

Dopo l'attivazione del sistema di allarme in una scuola di Hameln, le autorità hanno annunciato che la zona era sicura. Dopo una meticolosa ispezione della scuola comprensiva Elisabeth-Belling e della scuola secondaria adiacente Albert-Einstein, è stato stabilito che l'incidente era un falso allarme. L'allarme è stato attivato all'interno della scuola comprensiva. Non sono state segnalate feriti.

I primi rapporti di spari e una finestra rotta si sono rivelati infondati. In risposta, sono state inviate numerose forze dell'ordine, servizi di emergenza e vigili del fuoco.

La scuola comprensiva e la scuola secondaria sono state evacuate in modo tempestivo, con una squadra specializzata che ha preso il comando. Insegnanti, personale di emergenza e vigili del fuoco si sono assicurati il benessere degli studenti nei punti di raccolta designati prima di permettergli di andarsene. L'istruzione è stata sospesa.

La polizia sospetta che l'allarme sia stato attivato intenzionalmente. Il responsabile sarà ritenuto responsabile delle spese risultanti, che attualmente ammontano a cinque cifre. L'indagine è ancora in corso.

