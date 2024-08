- Avviso di caldo per l' Hesse - fino a 35 gradi previsti

Cielo azzurro, sole abbondante e temperature fino a 35°C è ciò che il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) prevede per l'Assia. Gli meteorologi hanno emesso un avviso di calore. Lunedì è prevista una forte stress termico, in particolare nel sud e nel centro dell'Assia. Nel nord-est e sui monti, le temperature sono previste tra 28 e 32°C. Possibili piogge locali nel sud dell'Assia, altrimenti rimarrà asciutto.

Il caldo continua dopo il tramonto: localmente, il DWD prevede una notte tropicale con oltre 20°C, altrimenti le temperature si aggireranno tra 19 e 16°C. L'avviso di calore rimane in vigore per martedì, con temperature previste tra 32 e 36°C. È prevista una forte o estremo stress termico per diverse regioni. Durante il giorno possono formarsi forti temporali, con il rischio di forti piogge, grandine e raffiche di vento, come prevede il DWD.

In risposta all'avviso di calore, gli edifici e le infrastrutture dell'Assia sono sottoposti a una maggiore pressione a causa delle alte temperature, una situazione nota come 'carico termico'. In giorni particolarmente caldi, come martedì, lo stress per questi sistemi può essere notevole.

