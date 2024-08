- Avvisi di furto non complicati emessi dall'ADAC a causa di un'interruzione della sicurezza

L'Associazione di Assistenza Stradale (ADAC) evidenzia i potenziali rischi per la sicurezza delle automobili che utilizzano il sistema Keyless-Go. Secondo le loro affermazioni, i criminali possono amplificare le onde radio emesse dalla chiave utilizzando un dispositivo adatto, estendendole oltre i 300 metri. Di conseguenza, l'auto può essere sbloccata in un batter d'occhio e il motore può essere avviato con un semplice tocco di un pulsante. In questo sistema, l'auto identifica le onde radio dalla chiave e reagisce di conseguenza sbloccando la porta.

Secondo i dettagli della Polizia di Stato dell'Assia a Wiesbaden (LKA), i ladri spesso operano in squadre: un membro cattura il segnale radio della chiave del veicolo utilizzando un amplificatore di segnale, mentre un'altra persona con un dispositivo di ricezione è posizionata vicino all'auto per sbloccarla.

La maggior parte dei veicoli-target sono quelli parcheggiati davanti a case unifamiliari e a schiera, ha dichiarato l'LKA. Inoltre, sono state segnalate gang straniere coinvolte in questi crimini, che viaggiano in Germania per commetterli.

Nel 2022 sono stati documentati 703 furti di veicoli nell'Assia, un numero in aumento rispetto all'anno precedente. L'LKA non sa attualmente quanti veicoli nell'Assia hanno un sistema Keyless-Go installato.

Questo estate, auto di lusso equipaggiate con sistemi Keyless-Go sono state rubate a Rodgau, una città nel sud dell'Assia, sowie a Edermünde e Fritzlar, entrambi situati a nord dell'Assia. Ogni incidente è avvenuto durante la notte.

L'LKA consiglia di tenere la chiave del veicolo lontano dalla porta di casa o dell'appartamento. La chiave può anche essere protetta avvolgendola in alluminio o mettendola in un contenitore di metallo per bloccare i segnali radio. Inoltre, alcune chiavi consentono di disabilitare la funzione Keyless-Go.

L'ADAC ha testato più di 680 veicoli equipaggiati con un sistema Keyless-Go e ha scoperto che quasi tutti potevano essere sbloccati e portati via senza difficoltà. Di conseguenza, l'associazione automobilistica richiede che i produttori risolvano questo difetto di sicurezza nei loro veicoli.

