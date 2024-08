Avvisi delle forze dell'ordine nel centro di Solinger per i residenti.

In una fredda sera di venerdì nel centro di Solingen, la tragedia ha colpito quando un aggressore armato di coltello ha preso la vita di tre persone. Le autorità sono attualmente impegnate in una vasta caccia all'uomo, poiché il responsabile è ancora a piede libero e non identificato. Come precauzione, i cittadini sono invitati a esercitare una maggiore vigilanza, in particolare nel centro della città. Se si dovesse incappare in individui sospetti, si prega di contattare il numero di emergenza 110 e di mantenere una distanza di sicurezza.

A seguito dell'attacco con il coltello, tre vite innocenti sono andate perdute e otto persone sono rimaste ferite. Le forze dell'ordine della Renania Settentrionale-Vestfalia hanno classificato questo incidente come un attacco, data la natura mirata delle azioni dell'aggressore. Il responsabile non è ancora stato identificato e un numero considerevole di ufficiali di polizia sta lavorando instancabilmente per localizzarlo.both testimoni e vittime vengono attualmente interrogati per raccogliere ulteriori informazioni.

Un consistente numero di ufficiali sta attivamente cercando il sospetto aggressore, con rinforzi che arrivano da diverse regioni della Renania Settentrionale-Vestfalia e addirittura a livello federale. "Le nostre agenzie di sicurezza stanno facendo tutto il possibile per catturare l'aggressore e svelare i motivi sottostanti dell'attacco", ha dichiarato il Ministro federale dell'Interno Nancy Faeser. "La polizia della Renania Settentrionale-Vestfalia ha il pieno sostegno del governo federale nella sua caccia".

Purtroppo, durante il festival della città di Solingen, un aggressore non identificato ha attaccato casualmente diverse persone con un coltello intorno alle 21:40 di venerdì sera. Secondo i resoconti della polizia, le vittime sono state accoltellate al collo. "L'attacco orribile al festival della città di Solingen ci lascia profondamente scioccati e addolorati", ha espresso Faeser. "I nostri pensieri vanno alle famiglie delle vittime e alle persone gravemente ferite in questo momento difficile".

I solingesi e altri, compreso il governo federale, stanno supportando la polizia della Renania Settentrionale-Vestfalia nella loro caccia all'aggressore responsabile dell'attacco con il coltello nel centro della città. La vasta ricerca del responsabile coinvolge ufficiali da diverse regioni della Renania Settentrionale-Vestfalia e addirittura a livello federale, guidati da Faeser, il Ministro federale dell'Interno.

