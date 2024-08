- Avvio di un procedimento giudiziario contro un presunto gruppo di narcotrafficanti di Giessen

Cinque individui provenienti dalle regioni di Wetterau e Hochtaunuskreis sono sotto inchiesta per il traffico di droga su vasta scala. Dal lunedì scorso, sono stati citati a rispondere al Landgericht di Gießen.

Secondo le accuse, questi individui sono sospettati di aver scambiato oltre 1,2 tonnellate di narcotici - che vanno dall'hashish e marijuana alla cocaina e agli anfetamine. Il pubblico ministero stima che gli uomini abbiano partecipato all'operazione come gruppo, potenzialmente funzionando come una banda. I proventi illeciti sono stimati in circa 9,3 milioni di euro.

Gli uomini sono accusati di aver ottenuto le droghe da diverse fonti e di averle poi distribuite in città come Francoforte, Kassel, Darmstadt e Stoccarda. Hanno operato in un sistema ben organizzato, collaborando efficacemente.

Il presunto capo del gruppo è accusato di aver orchestrato e supervisionato il fiorente traffico di narcotici. Il 40enne residente a Rosbach, Wetterau, è attualmente in custodia cautelare. Al momento del suo arresto, sono stati sequestrati circa 493.000 euro.

Un altro imputato è accusato di aver controllato la qualità delle droghe, misurato il loro peso e preparato il pacchetto per la rivendita. Si ritiene che alcune di queste droghe siano state conservate da lui.

Un altro sospetto è accusato di manutenzione dei veicoli utilizzati per le operazioni di corriere e documentazione dell'attività. I due ultimi imputati sono accusati di aver agito come corrieri, consegnando le droghe a un magazzino a Florstadt (distretto di Wetterau) o scambiandole con furgoni più piccoli o consegnandole direttamente ai clienti.

Gli uomini sono accusati di traffico di droga su larga scala e, in alcuni casi, di complicità in queste attività. Il periodo sotto inchiesta va da marzo 2021 a luglio 2023. Questi individui sono stati apparentemente rilevati attraverso la decrittazione di telefoni cellulari criptati. Al momento, nessuno dei sospetti ha confessato, ha confermato il pubblico ministero Hohl.

Dopo la lettura dell'atto d'accusa, il giudice ha fatto riferimento a una discussione precedente che ha coinvolto le parti nel processo. In quell'occasione, la difesa del presunto capo ha espresso il desiderio di accelerare i procedimenti. Contestualmente, sono state sollevate dai difensori dubbi riguardo all'involvement del capo in una banda e all'ammissibilità dei dati dai servizi di telefonia mobile criptati. Una posizione simile è stata mantenuta da altri imputati.

Dopo il primo giorno del processo, durante il quale si è tenuta un'altra discussione, il pubblico ministero Hohl ha menzionato che la pubblica accusa intende utilizzare i dati. Tuttavia, il quadro normativo in questo ambito è "in evoluzione", ha notato Hohl. Il processo riprenderà il 6 settembre.

