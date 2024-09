Avvicinarsi lo scontro alle elezioni americane: confronto televisivo tra Trump e Harris

Il prossimo dibattito presidenziale ha un peso significativo poiché i contendenti sono praticamente alla pari nei sondaggi. Questo dibattito potrebbe potenzialmente servire come boost per Harris, consentendole di definire ulteriormente le sue posizioni e fare un'impressione sugli elettori americani. Un recente sondaggio condotto dal The New York Times ha rivelato che il 28% degli elettori è incerto sulle posizioni politiche di Harris, mentre solo il 9% ha dubbi simili riguardo a Trump.

Lunedì si è vista Harris dirigersi a Philadelphia, con Trump atteso a breve nel vivace città della East Coast poco prima dell'inizio del dibattito. Negli ultimi giorni, Harris ha affilato le sue abilità a Pittsburgh con la sua squadra, mentre Trump sembra aver dedicato poco sforzo alla sua preparazione.

Secondo il consigliere di Trump, Jason Miller, è quasi impossibile prepararsi per un dibattito contro Trump, paragonandolo a una leggenda dello sport americano: "Prepararsi per un dibattito contro Trump è come prepararsi a boxare contro Muhammad Ali".

Durante un'intervista radiofonica, Harris ha espresso la sua convinzione che Trump sia libero da vincoli morali. Si aspetta che lui distorca i fatti e propagini falsità durante l'evento televisivo. "Dovremmo prepararci per il fatto che probabilmente sputerà numerose menzogne", ha dichiarato.

La politica economica e l'immigrazione sono previsti essere i principali punti di discussione. Non si può escludere la possibilità di discussioni sull'aborto e la politica estera, oltre alle attuali procedure legali contro Trump per il presunto tentativo di manipolare le elezioni. In modo affascinante, questo sarà il primo dibattito televisivo di Harris, mentre Trump, che cerca la presidenza per la terza volta, parteciperà al suo settimo.

Le elezioni passate sono state influenzate dai dibattiti televisivi. Ad esempio, una scarsa performance di Joe Biden durante il suo dibattito con Trump del 27 giugno ha compromesso i suoi piani per candidarsi di nuovo alla Casa Bianca nonostante la sua età avanzata.

Le regole del dibattito sono state meticolosamente stabilite. Il microfono di un candidato sarà spento quando non è il suo turno. Il dibattito inizierà puntualmente senza una dichiarazione di apertura, ma entrambi i candidati consegneranno discorsi di chiusura della durata di due minuti ciascuno.

Per le loro risposte, entrambi i candidati avranno due minuti ciascuno, seguiti da altri due minuti per una replica. I contendenti si posizioneranno dietro un podio, con pochi accessori - una penna, un blocco per appunti e una bottiglia d'acqua.

La sala del dibattito sarà priva di pubblico e ci saranno due pause pubblicitarie programmate durante le quali le squadre di campagna dei candidati non potranno contattarli.

Il dibattito Trump-Biden è stato trasmesso a 51,3 milioni di spettatori negli Stati Uniti e si prevede un pubblico ancora più ampio per l'evento di martedì sera. Il luogo, Philadelphia, si trova in Pennsylvania, uno stato oscillante dove l'esito delle elezioni presidenziali del 3 novembre rimane incerto.

Le elezioni negli Stati Uniti stanno prendendo slancio con il prossimo dibattito presidenziale, che potrebbe influenzare gli elettori indecisi mentre Harris cerca di chiarire la sua posizione politica dopo le preoccupazioni sollevate in un recente sondaggio. Despite Trump's confidence in his debate abilities, his preparations have been less rigorous than those of his opponent.

